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31.03.2020 17:16
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В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Петербургские власти предусматривают все сценарии развития эпидемии коронавируса, вплоть до самых неблагоприятных. Город может обезопасить себя обустройством 105 контрольно-пропускных пунктов, взяв под контроль все выезды и въезды.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии. Один из сценариев предполагает установку КПП. На появившейся в сетях схеме предусмотрены 70 пунктов контроля внутри города. Отдельное внимание уделено мостам и виадукам.

Еще 35 КПП могут быть построены по периметру Петербурга, для проверки въезжающих и выезжающих.

Как пояснили «Фонтанке» близкие к Смольному собеседники, эта схема может быть задействована на случай, если электронные методы контроля за передвижением горожан не смогут быть внедрены в ближайшее время или не дадут видимого эффекта.

Накануне замначальника ГУ МВД Петербурга и области Дмитрий Баранов заявил, что у полицейских развязаны руки в борьбе с нарушителями режима самоизоляции. Они будут использовать более 40 тысяч камер системы «Безопасный город», видеонаблюдение ТСЖ, коммерческих структур, контроля дорожного движения, а также информацию сотовых операторов о геопозиционировании абонентов и систем электронных платежей.

Границы с Петербургом не планируется закрывать полностью, заявил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Целиком заблокированными останутся отдельные населенные пункты.

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Комментарии (85)

Niknam
Зачем нагонять такую панику? В городе эпидемия открытого туберкулеза, об этом забыли? На работу никуда не устроишься без флюрографии и анализов. Город чахотошников еще вякает что их там ктото заразит. Смешно просто. Сидите дома и не таскайте заразу,а то перекроют и без работы останетесь паникеры
LAVR
Все инициативы и программы верха тормозятся и проваливаются именно на местах. На муниципальном уровне это вообще одни пустые отчеты для собственного самосохранения и успокоения верхов, похоже? Однако средства на них успешно осваиваются. Компетентность многих специалистов просто ошарашивает. Пора Президенту понять в чем причины провала многих решений и задач, в принципе нужных и полезных для развития страны....я так думаю.
41 region
Дорогая фонтанка проверь деятельност работы всех "МАКСИДОМОВ" торговые залы работают персоналу выдали по одной маске на все время карантина, народ шариться по магазину толпами, иностранных гр. Сняли с работ местных оставили, режим не поменяли. ЛЮДИ СИДИТЕ ДОМА ЗАЧЕМ ВАМ ЦЕМЕНТ.
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