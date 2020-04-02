Петербургские власти предусматривают все сценарии развития эпидемии коронавируса, вплоть до самых неблагоприятных. Город может обезопасить себя обустройством 105 контрольно-пропускных пунктов, взяв под контроль все выезды и въезды.
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии. Один из сценариев предполагает установку КПП. На появившейся в сетях схеме предусмотрены 70 пунктов контроля внутри города. Отдельное внимание уделено мостам и виадукам.
Еще 35 КПП могут быть построены по периметру Петербурга, для проверки въезжающих и выезжающих.
Как пояснили «Фонтанке» близкие к Смольному собеседники, эта схема может быть задействована на случай, если электронные методы контроля за передвижением горожан не смогут быть внедрены в ближайшее время или не дадут видимого эффекта.
Накануне замначальника ГУ МВД Петербурга и области Дмитрий Баранов заявил, что у полицейских развязаны руки в борьбе с нарушителями режима самоизоляции. Они будут использовать более 40 тысяч камер системы «Безопасный город», видеонаблюдение ТСЖ, коммерческих структур, контроля дорожного движения, а также информацию сотовых операторов о геопозиционировании абонентов и систем электронных платежей.
Границы с Петербургом не планируется закрывать полностью, заявил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Целиком заблокированными останутся отдельные населенные пункты.