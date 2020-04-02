В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Петербургские власти предусматривают все сценарии развития эпидемии коронавируса, вплоть до самых неблагоприятных. Город может обезопасить себя обустройством 105 контрольно-пропускных пунктов, взяв под контроль все выезды и въезды.

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии. Один из сценариев предполагает установку КПП. На появившейся в сетях схеме предусмотрены 70 пунктов контроля внутри города. Отдельное внимание уделено мостам и виадукам.



Еще 35 КПП могут быть построены по периметру Петербурга, для проверки въезжающих и выезжающих.

