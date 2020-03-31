Вредно, но дешево. Хотя и незаконно. Как госучреждения скупают топливо запрещенного класса

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Пока простые водители покупают более экологичное, но дорогое топливо, госструктуры тоннами заказывают запрещенный класс «Евро-4» и ниже, экономя до 10 рублей за литр. В открытом доступе — сотни таких закупок.

Нефтяники Петербурга бьют в набат: госструктуры «вынуждают их поставлять запрещенное». «Нефтяной клуб СПб» написал открытое письмо в Росстандарт с просьбой обратить внимание на госзакупки низкокачественного топлива. Его уже много лет нельзя продавать на АЗС, но чиновники находят поставщиков, готовых отгрузить его по очень низким ценам. Контролирующие органы признают наличие проблемы и подтверждают: торговать таким топливом незаконно. Но разводят руками.



Казалось бы, что плохого, если детский дом купит бензин для своего автобуса подешевле. Правда, низкокачественный. Наличие на рынке такого товара, говорят участники рынка, создает серьезный перекос в конкурентной среде и провоцирует даже законопослушных оптовиков закупать запрещенное топливо, чтобы не проиграть менее разборчивым коллегам.

Опрос «Фонтанки» показал, что никаких нарушений за собой чиновники и госслужащие не видят. Одни заказчики заверяют, что совершенно случайно неверно указали код товара и никакого вредного топлива не используют. Другие настаивают: да, экологический класс низкий, зато прописан ГОСТ — на него правила техрегламента не распространяются. Однако продавцы уверены: речь идет вовсе не о незнании и ошибках, а о банальном желании сэкономить. Росстандарт разводит руками: вопросы закупок не в его компетенции.

Оборот любого топлива экологического класса ниже К5 на территории России запрещен с 2016 года. По сути, такой класс соответствует европейскому стандарту топлива Евро-5, в выхлопных газах которого меньше вредных веществ. К примеру, если в классе К5 количество серы не должно выходить за пределы 10 мг/кг, то в К4 серы допускается в пять раз больше — 50 мг/кг. В К3 — 350 мг/кг, а в К2 — все 500.



Но если присмотреться к порталу госзакупок, выходит, что оборот «грязного» топлива в России идет немалый. По запросу «топливо К2» портал госзакупок, например, находит 108 записей, 87 из них опубликованы после 2015 года (его оборот запрещен еще с 2011-го). Прямо сейчас 1,4 тыс. литров зимнего дизельного топлива Евро-2 закупает, например, Туринская межрайонная больница в Красноярске. Из петербуржцев в таких закупках отметилось АО «Средне-Невский судостроительный завод». В сентябре 2019 года оно заказало 120 тыс. литров дизтоплива марки ДТ-Е-62-К2. На заводе объясняют: требования для закупки предоставлял заказчик проекта, речь идет о гособоронзаказе.

Всего с начала 2020 года были размещены объявления о закупке более 90 тысяч литров запрещенного топлива К2 на общую сумму около 5,4 млн рублей и около 183 тысяч литров топлива класса К3 на сумму примерно в 11 млн рублей. Поставку топлива класса К4 с начала 2016 года заказывали на порядок больше — 270 раз, там речь идет о миллионах литров, и купить его готовы далеко не только оборонные предприятия.



Намерение приобрести вредное топливо госучреждения и компании, не стесняясь, указывают прямо в наименовании закупки. Например, «Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу экологического класса К4». К примеру, 1,3 тыс. литров топлива именно с таким кодом в ноябре 2019 года закупил петербургский детский дом № 53 («Центр содействия семейному воспитанию № 4»). Изначальная стоимость по закупке — 64,7 тыс. рублей.

«Топливо класса К4 в учреждении не используется, — уверяет специалист в сфере закупок детского дома Надежда Базарова. — При размещении закупки на поставку дизельного топлива и бензина был некорректно выбран код ОКДП2. Нарушений со стороны заказчика нет». В техническом задании к закупке прописано, что бензин А-92 должен соответствовать ГОСТ Р 51105–97. Однако ни в одном из документов, которые есть в открытом доступе, нет ни слова о том, к какому экологическому классу он должен относиться. «Замечаний или запросов на разъяснение документации со стороны участников закупки по данному вопросу не поступало», — добавляет Базарова.



Поговорить с победителем этого аукциона тоже не удалось — по телефону, указанному в регистрационных данных ООО «Север», владельца компании Игоря Блинова не нашлось. Еще один код, который может подойти тем, кто хочет купить топливо похуже: «Топливо дизельное зимнее экологического класса К4». Поставщика прямо сейчас ищет петербургский «Детский оздоровительный городок «Березка». 2150 литров топлива хотят купить за 108,8 тыс. рублей. «Ошибка возникла при формировании закупки в плане-графике по причине неверно указанного ОКПД, который выпадает из списка, в том числе и не действующие. Ошибка чисто техническая, допущена специалистом контрактной службы, злого умысла не несет. Внимания, честно говоря, не обратили», — сообщила администрация учреждения. Запросов на разъяснения от участников закупки, по их информации, также пока не поступало.

На этой неделе почти 53 тыс. литров «топлива дизельного летнего экологического класса не ниже К4» почти за 2,5 млн рублей закупила администрация Всеволожского района Ленинградской области. Там «Фонтанке» заявили, что в данном случае выступают лишь уполномоченным органом по определению поставщиков. «Ответственность за установление требований и характеристик товара, соответствующих потребностям заказчика, несет соответствующий заказчик», — сообщили в пресс-службе.



Им по документам является муниципальная организация «Центр дополнительного образования "Островки"». «По словам заказчика, ему не было известно о запрете на выпуск и обращение дизельного топлива класса ниже К5 на территории России, так как действующим ГОСТ 32511–2013 «Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия» ограничений по указанному топливу не предусмотрено», — отвечает пресс-служба всеволожской администрации. Выходит, что если в документации «Островки» поставили четкий ГОСТ, экологические требования можно уже не выполнять. То же самое сказали в ООО «ТК Самсон», которое стало победителем в закупке. В фирме заявили, что никаких ограничений на торговлю нет. «Есть только ГОСТ», — отметил сотрудник компании.

«Мы руководствуемся техническим регламентом вместо ГОСТа, — возражает президент «Нефтяного клуба СПб» Олег Ашихмин. — Все эти ГОСТы уже отменены. Сейчас работает только технический регламент. Это документ Таможенного союза, и это закон».

Новые правила оборота топлива действительно регламентируются техническим регламентом Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятым в октябре 2011 года. Ашихмин указывает, что этот документ регулирует лишь торговлю топливом, но при этом производить все виды топлива можно — например, для дальнейшего использования в нефтехимии.

