Парк 300-летия оккупировали чайки. Зоолог объяснил, откуда они там взялись и что собираются делать

Нашествие сизых чаек в Парке 300-летия Санкт-Петербурга заметили горожане и выложили фотографию 20 марта в паблике «Лахта Онлайн | Приморский район» «ВКонтакте». Это не просто нашествие, это — весенняя миграция, пояснил «Фонтанке» кандидат биологических наук Павел Глазков, автор канала о животных «Каждой твари по паре».

Действительно, такие стаи сизых чаек в Петербурге можно увидеть редко. Сейчас они только прилетели в наши края после зимовки, которая обычно проходит в западной части Балтики, и пополняют жировые запасы. Вскоре они разобьются по парам, чтобы вывести потомство. Городу они предпочитают лесные озёра, берега Финского залива и Ладоги, верховые болота. Однако в последнее время их гнёзда стали находить и в Петербурге, на крышах домов. У них очень характерная кладка: невысокое гнездо и три яйца.

Сизая чайка — птица среднего размера, самая многочисленная чайка в Петербурге. Ещё у нас обитают крупные серебристая чайка и чайка клуша, с почти черными крыльями, — они тоже улетают на зимовку и скоро будут возвращаться. Кроме них есть озёрная чайка, малая чайка, речная крачка, полярная крачка, чёрная крачка и бургомистр — редкая птица, похожая на серебристую чайку (осенью 2019 года представителя этого вида вызволили из проводов на Старо-Петергофском проспекте).

Любопытно, что начиная примерно с 90-х годов некоторые сизые чайки перестали улетать на зимовку и живут в Петербурге круглогодично благодаря свободному пищевому ресурсу свалок и помоек. Но на фотографии в Парке 300-летия — именно птицы после перелёта, отметил Павел Глазков.