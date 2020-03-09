«Розового вторника не будет». Экономист Евгений Коган - о небывалом падении цен на нефть

Доллар – 75, евро – 86. Такие цифры от Forex увидели россияне утром 9 марта. Ранее рухнули мировые цены на нефть. Brent опустилась ниже рекордно низких отметок февраля 2016 года до 31,74 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что столь резкого падения цен не было со времен войны в Персидском заливе 1991 года. На этом фоне Банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней.



Цены на нефть падают с 6 марта после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти из-за вспышки коронавируса . «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла», - заявил 8 марта пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.



В интервью «Фонтанке» профессор Высшей школы экономики, президент инвестиционной управляющей группы «Московские партнеры» Евгений Коган назвал предстоящий вторник «достаточно чёрным», но выразил уверенность, что нынешние неприятности рубля не продлятся долго. «С поездками в Европу нужно действительно повременить», - дал совет на весенние каникулы автор телеграмм-канала bitkogan.

Евгений Коган Фото: из личного архива

- Что по факту случилось в ночь на 9 марта? Этой ночью произошёл обвал цен на нефть: стоимость барреля нефти Brent упала почти на 30%, до 31,5 доллара. Такого падения не было с 1991 года - времени войны в Персидском заливе.



- Началась ценовая война на рынке нефти. Саудовцы сказали, раз Россия не хочет присоединяться, и вообще, разваливает ОПЕК+, то, соответственно, саудовцы включаются в борьбу и будут предоставлять невиданные в истории скидки: 6-7-8 долларов с каждого барреля для покупателей по всему миру. Иными словами, саудовцы сказали: мы обрушим цены на нефть, чтобы выдержать борьбу за нефтяной пирог. Все просто.

- Правильно ли поступили российские власти, выйдя из ОПЕК+? Зачем мы вообще вдруг отказались от сделки, которую сами так старательно лоббировали?

- Это только история рассудит. С одной стороны, требование снизить объемы – это немножко политика выкручивания рук. Потому что все прекрасно понимают: как только Россия уменьшает объемы поставок, Саудовская Аравия уменьшает, тут же приходят на это место американские производители сланцевой нефти, увеличивающие свою долю. И это не идеология. Это реальные цифры. Для американцев это шикарный способ.



С другой стороны, есть один нюанс. Основной потребитель и импортер нефти сегодня в мире – это Китай. А дальше – ситуация простая. Я разговаривал с нефтяниками, они говорят – резко упал спрос. Спрос на нефти сегодня минимальнейший. Самолеты не летают, машины не ездят. Спроса на нефть нет ни за 50 долларов за баррель, ни за 30. В этом основная проблема.

- Какие действия должно предпринять российское государство сейчас, ведь известно, что российский бюджет сбалансирован при $42,2 за баррель Urals, обычно ее цена немного ниже Brent?



- Сейчас российские власти могут делать только одно: прекратить на торгах покупать валюты, начать их немножко продавать, поддерживая курс рубля. И готовиться к тому, что вся эта ситуация не на один день. Я думаю, что все, что сейчас происходит – это на 3-5-6 месяцев. Почему я так оптимистичен? Низкие цены на нефть позволят вновь запустить экономику Китая и Европы. И дальше китайский спрос вытащит все цены. Поэтому глобально я думаю, что к концу года, через год мы снова увидим цены 45-50 и может быть даже 60 долларов за баррель. Но сейчас низкие цены – это удар по России, по Саудовской Аравии, по Мексике, по Венесуэле, по Нигерии. Частично даже по США. Хотя для них это скорее благо, чем трагедия.



- То есть не правы те, кто говорят, что происходящее убивает сланцевую нефть?

- Те, кто это говорят, мало понимают в нефти. Американские сланцевики практически полностью захеджированы на этот год, до конца 2020 года. Дело в том, что они в основном работают с кредитными деньгами. Ни один американский банк не даст кредит, если компания не будет захеджирована. В отличии от России или Саудовской Аравии, где хеджируется очень мало компаний. И в России, насколько я знаю, делают это крайне не регулярно, скорее редко, и, может быть, вообще этого не делают через компании.

- По нашим нефтяникам как это ударит? Какие настроения в отрасли?

- Естественно, меньше прибыли будет. И вы же понимаете, что мы уже научились отыгрывать все эти неприятности курсом доллара? У России затраты в основном рублевые, поэтому в очередной раз народ затянет пояса. И на этом все. Я не думаю даже, что в этой ситуации сильно упадут доходы бюджета и нефтяников. Просто отыграют рублем. Вот и все.

- Да, Минфин уже анонсировал, что надо заканчивать покупать и начинать продавать. В министерстве также сообщают, что ФНБ сможет в течение 6-10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25-30. Верим?



- Не совсем. Если мы будет расходовать только исключительно в рамках бюджетного правила, и ни копейкой ни туда, ни сюда, то да. Но не забывайте, если у нас начнутся проблемы, то большое количество предприятий встанет в очередь.

- Дайте денег?

- Да, в кабинетах в Кремле будут звучать просьбы: ребят, помогите. Поэтому я думаю, что этот фонд может закончиться гораздо раньше.

- По данным ведомства, рост доллара на каждый рубль выше 65,7 руб. меняет бюджет на 2020 год на 70 млрд рублей. Как эту цифру можно визуализировать не экономисту?



- Не хотел бы спекулировать на этом деле. Мы видим, что сейчас доллар торгуется на уровне 72,5 против доллара и примерно 82-83 против евро. Это то, что я вижу. Пугать людей не хочу.

- Людей хочется сориентировать. Когда еще было что-то подобное?

- Вы знаете, как говорил почтенный Виктор Степанович Черномырдин: «Такого никогда не было! И вот опять». Такого, правда, никогда не было, уходить к аналогиям сложно. Но. Я думаю, что такой катастрофической девальвации, 100-120, ее не будет. Цена на нефть может быть в какой-то момент и ниже 30 долларов. Это рынок, он летает туда-сюда. Все зависит риторики, взаимодействия властей, от действий ФРС.

