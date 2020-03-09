«Розового вторника не будет». Экономист Евгений Коган - о небывалом падении цен на нефть
Мировые цены на нефть рухнули сразу на 30%. Экономические власти РФ говорят, что запасы Фонда национального благосостояния защитят российский бюджет.
Доллар – 75, евро – 86. Такие цифры от Forex увидели россияне утром 9 марта. Ранее рухнули мировые цены на нефть. Brent опустилась ниже рекордно низких отметок февраля 2016 года до 31,74 долларов за баррель. Эксперты отмечают, что столь резкого падения цен не было со времен войны в Персидском заливе 1991 года. На этом фоне Банк России принял решение не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней.
Цены на нефть падают с 6 марта после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти из-за вспышки коронавируса . «С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла», - заявил 8 марта пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
В интервью «Фонтанке» профессор Высшей школы экономики, президент инвестиционной управляющей группы «Московские партнеры» Евгений Коган назвал предстоящий вторник «достаточно чёрным», но выразил уверенность, что нынешние неприятности рубля не продлятся долго. «С поездками в Европу нужно действительно повременить», - дал совет на весенние каникулы автор телеграмм-канала bitkogan.
- Что по факту случилось в ночь на 9 марта? Этой ночью произошёл обвал цен на нефть: стоимость барреля нефти Brent упала почти на 30%, до 31,5 доллара. Такого падения не было с 1991 года - времени войны в Персидском заливе.
- Началась ценовая война на рынке нефти. Саудовцы сказали, раз Россия не хочет присоединяться, и вообще, разваливает ОПЕК+, то, соответственно, саудовцы включаются в борьбу и будут предоставлять невиданные в истории скидки: 6-7-8 долларов с каждого барреля для покупателей по всему миру. Иными словами, саудовцы сказали: мы обрушим цены на нефть, чтобы выдержать борьбу за нефтяной пирог. Все просто.
- Правильно ли поступили российские власти, выйдя из ОПЕК+? Зачем мы вообще вдруг отказались от сделки, которую сами так старательно лоббировали?
- Это только история рассудит. С одной стороны, требование снизить объемы – это немножко политика выкручивания рук. Потому что все прекрасно понимают: как только Россия уменьшает объемы поставок, Саудовская Аравия уменьшает, тут же приходят на это место американские производители сланцевой нефти, увеличивающие свою долю. И это не идеология. Это реальные цифры. Для американцев это шикарный способ.
С другой стороны, есть один нюанс. Основной потребитель и импортер нефти сегодня в мире – это Китай. А дальше – ситуация простая. Я разговаривал с нефтяниками, они говорят – резко упал спрос. Спрос на нефти сегодня минимальнейший. Самолеты не летают, машины не ездят. Спроса на нефть нет ни за 50 долларов за баррель, ни за 30. В этом основная проблема.
- Какие действия должно предпринять российское государство сейчас, ведь известно, что российский бюджет сбалансирован при $42,2 за баррель Urals, обычно ее цена немного ниже Brent?
- Сейчас российские власти могут делать только одно: прекратить на торгах покупать валюты, начать их немножко продавать, поддерживая курс рубля. И готовиться к тому, что вся эта ситуация не на один день. Я думаю, что все, что сейчас происходит – это на 3-5-6 месяцев. Почему я так оптимистичен? Низкие цены на нефть позволят вновь запустить экономику Китая и Европы. И дальше китайский спрос вытащит все цены. Поэтому глобально я думаю, что к концу года, через год мы снова увидим цены 45-50 и может быть даже 60 долларов за баррель. Но сейчас низкие цены – это удар по России, по Саудовской Аравии, по Мексике, по Венесуэле, по Нигерии. Частично даже по США. Хотя для них это скорее благо, чем трагедия.
- То есть не правы те, кто говорят, что происходящее убивает сланцевую нефть?
- Те, кто это говорят, мало понимают в нефти. Американские сланцевики практически полностью захеджированы на этот год, до конца 2020 года. Дело в том, что они в основном работают с кредитными деньгами. Ни один американский банк не даст кредит, если компания не будет захеджирована. В отличии от России или Саудовской Аравии, где хеджируется очень мало компаний. И в России, насколько я знаю, делают это крайне не регулярно, скорее редко, и, может быть, вообще этого не делают через компании.
- По нашим нефтяникам как это ударит? Какие настроения в отрасли?
- Естественно, меньше прибыли будет. И вы же понимаете, что мы уже научились отыгрывать все эти неприятности курсом доллара? У России затраты в основном рублевые, поэтому в очередной раз народ затянет пояса. И на этом все. Я не думаю даже, что в этой ситуации сильно упадут доходы бюджета и нефтяников. Просто отыграют рублем. Вот и все.
- Да, Минфин уже анонсировал, что надо заканчивать покупать и начинать продавать. В министерстве также сообщают, что ФНБ сможет в течение 6-10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25-30. Верим?
- Не совсем. Если мы будет расходовать только исключительно в рамках бюджетного правила, и ни копейкой ни туда, ни сюда, то да. Но не забывайте, если у нас начнутся проблемы, то большое количество предприятий встанет в очередь.
- Дайте денег?
- Да, в кабинетах в Кремле будут звучать просьбы: ребят, помогите. Поэтому я думаю, что этот фонд может закончиться гораздо раньше.
- По данным ведомства, рост доллара на каждый рубль выше 65,7 руб. меняет бюджет на 2020 год на 70 млрд рублей. Как эту цифру можно визуализировать не экономисту?
- Не хотел бы спекулировать на этом деле. Мы видим, что сейчас доллар торгуется на уровне 72,5 против доллара и примерно 82-83 против евро. Это то, что я вижу. Пугать людей не хочу.
- Людей хочется сориентировать. Когда еще было что-то подобное?
- Вы знаете, как говорил почтенный Виктор Степанович Черномырдин: «Такого никогда не было! И вот опять». Такого, правда, никогда не было, уходить к аналогиям сложно. Но. Я думаю, что такой катастрофической девальвации, 100-120, ее не будет. Цена на нефть может быть в какой-то момент и ниже 30 долларов. Это рынок, он летает туда-сюда. Все зависит риторики, взаимодействия властей, от действий ФРС.
- От наших властей что именно зависит в этой ситуации?
- Только курс рубля к доллару. А все остальное… Мы уже свое слово сказали. Сейчас пока вышли из сделок. Мы можем и вернуться, хотя я не уверен, что наши ребята умеют и хотят отыгрывать назад. Но теоретически Россия всегда может вернуться за стол переговоров. И скорее всего, она вернётся. Не факт, что о чём-то договорится. Но, как говорится, почему бы не поговорить? Вербальная интервенция тоже вещь неплохая.
- Вы на понятном примере скажите. Мы все хорошо помним 2014-2015 годы, когда на волне санкций за Крым евро доходило до 100 рублей. Но потом отыграло назад. Сейчас такое возможно?
- Не хочу спекулировать цифрами. Я имею свои модели, но не буду публично называть эти цифры, просто потому, что это было бы неправильно, на мой взгляд. Смотрите, сегодня есть очень серьёзная проблема. С развитием Интернета каждый человек в Сети стал своего рода СМИ. А ответственности за сказанное большинство из нас в Сети не несут. Тот же коронавирус, это паника, нагнетаемая самими людьми. Например, в Америке смели к чёртовой матери в магазинах буквально всё. От туалетной бумаги до вина, водки, и так далее. Почему? Да потому что сами себя накрутили! То же самое есть в Канаде и других странах. Сметают всё с полок, потому что друг друга накручивают. Я этим заниматься не хочу. Это очень неприятная ситуация, которую нам предстоит выдержать. Но повторюсь, это не продлится долго. Думаю, что не более полугода. Экономика запустится и всё развернётся.
- Что сейчас делать рядовому инвестору, рядовому обывателю? У многих сограждан глаза в буквальном смысле лезут на лоб от новостей. Вторник – первый рабочий день в России. Есть опасение, что начнётся паника, как минимум на рынках.
- Говорить людям, бегите в обменник? Я бы не стал этого говорить. Попытаться пока ничего не покупать на отскок? Тоже бы не сказал. Если у вас деньги кредитные, на рынок лучше не соваться. Если у вас вообще ресурсы кредитные, лучше закрыть кредит. Потому что это сегодня может быть чревато. К сожалению, ваши активы могут падать, а вот пассивы, то есть обязательства, будут только расти. Ну и не пирамидится. Многие сегодня говорят: «о, дёшево, накуплю сейчас». Но завтра может быть ещё дешевле, поэтому, прежде всего, я бы предложил людям сейчас перестать покупать на отскоке, и перестать покупать по принципу «завтра будет дороже, и я продам». Так можно действовать только в одной ситуации – когда у вас огромные и безграничные запасы ресурсов. Если же нет этих ресурсов, то лучше в эти игры не играть. Это рискованно.
- Спрошу совсем просто. Те, кто, например, планировал с детьми на весенние каникулы поездки в Европу, копил деньги, могут про это забыть?
- Наверное, да. Какой-то период времени мы всё равно будем вынуждены посидеть дома. Ведь очень многие страны сейчас закрываются для туристов. Тот же самый Израиль, похоже, собирается вводить карантин для каждого прибывающего из каждой страны. Поэтому мне кажется, что сегодня нужно действительно повременить. У меня многие планировали поехать в Италию. Но я сказал им, ребята, надо подождать. Лучше сэкономить деньги, если были уже накопления на это. Лучше их подержать. Не уверен, что тратить эти деньги сегодня – разумная тактика. Ведь тот же коронавирус сам по себе не так страшен. Но то, что вас могут заставить посидеть в карантине две недели там, или если вы вернётесь, а вас запрут, это реальность. И это проблема.
- Какова роль Игоря Ивановича Сечина в происходящем?
- (Смеётся) Думаю, что об этом лучше спросить Владимира Владимировича и Игоря Ивановича. Думаю, что я не могу давать комментарии за Игоря Ивановича о том, какова его роль сейчас. Лучше спросить на эту тему нефтяников. А слухами я бы не пользовался.
- Но ваш смех был красноречив сам по себе.
- У нас много друзей нефтяников. Конечно, мы, экономисты, многое от них знаем. Но зачем же слухи распространять? И я не могу оперировать непроверенными данными. Тем более в таком деле. Спросите Владимира Владимировича. Он ответит.
- Завтра вторник. 10 марта откроются российские биржи. Это будет «чёрный вторник», или «чёрный-чёрный вторник»?
- Это будет достаточно чёрный вторник. Но никто не может знать будущее. Даже за один день можно многое изменить. Да, ближайший вторник будет «чёрным», но сейчас дёргаться и сходить с ума по этому поводу я бы не стал. Многое может измениться в самые разные стороны. Давайте просто поживём этот выходной день спокойно и просто понаблюдаем. Розового вторника не будет точно.
- То есть и 90 рублей за евро рискуем поймать?
- Э, нет. Не вытаскивайте из меня эти цифры. Не буду говорить. Это неэтично с моей стороны будет. И безответственно.
Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»