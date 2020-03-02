Попугаи в Индии и Австралии пристрастились к маку и не дают жизни фермерам. Об этом 2 марта пишет National Geographic.



Издание отмечает, что в Индии мак в кондитерских целях выращивают легально на 44 тыс. га. Дикие попугаи недавно открыли для себя вкус зерен этого растения, теперь стаи птиц разоряют поля. Фермеры рассказывают, что попугаи потрошат маковые коробочки, а некоторые уже научились ее отламывать и улетать вместе с добычей.

