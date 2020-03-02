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02.03.2020 16:05
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Попугаи-наркоманы терроризируют фермеров Индии и Австралии

Попугаи в Индии и Австралии пристрастились к маку и не дают жизни фермерам. Об этом 2 марта пишет National Geographic.

Издание отмечает, что в Индии мак в кондитерских целях выращивают легально на 44 тыс. га. Дикие попугаи недавно открыли для себя вкус зерен этого растения, теперь стаи птиц разоряют поля. Фермеры рассказывают, что попугаи потрошат маковые коробочки, а некоторые уже научились ее отламывать и улетать вместе с добычей.

Для отпугивания птиц фермеры используют громкий звук и даже взрывают петарды. Но одурманенные маком попугаи ничего не боятся — они все равно возвращаются за «новой дозой». То же самое происходит и в австралийском штате Тасмания, там наркотическим растением увлеклись какаду. По оценке местных фермеров, пострадала уже примерно треть урожая.

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Комментарии (2)

Солнцев
Отличный метод для борьбы с незаконным выращиванием мака.
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Тех попугаев, которые отламывают коробочки и улетают с ними, можно привлечь, помимо кражи, ещё и за транспортировку наркотиков.
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