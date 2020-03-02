В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Не всем клиентам понравилось

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Кто-то возмущен низкими баллами, которые им якобы ни за что выставили водители, а кто-то рассказывает лайфхаки, как легко стать хорошим пассажиром. «Фонтанка» узнала, что на самом деле влияет на оценку пассажира.

У большинства пользователей, которые поделились открытым накануне рейтингом в «Яндекс.Такси», довольно высокие оценки. Так, некий Жаргал, получивший наивысший балл, считает, что секрет прост. «Потому что я не бьюсь в истерике «Вези меня, мразь!!!» — написал он в своем Instagram, намекая на историю-мем с фитнес-тренером из Москвы Яной Даньковой, которая именно такими словами пыталась стимулировать таксиста.

Мем с Даньковой вспомнила и жительница Таганрога Виктория, которая набрала 4,93.

Впрочем, скандальные пассажиры бывают и в других сервисах. На прошлой неделе в Сети гремела история москвички, обвинившей водителя Gett в домогательствах, однако после обнародованного видео из салона авто она извинилась. Впрочем, есть и другие «вредные советы», как понизить свой рейтинг.

Так, а теперь про Яндекс.такси - у меня рейтинг 5 балов. Как? Блюйте в такси, спите в такси, ругайтесь с таксистами во время поездки, указывайте более интересный путь таксистам - вами всегда будут довольны👌🏻 — Куролесова (@LenkaKurolesova) March 2, 2020

Кого-то низкий балл возмутил: «Что я такого сделала, что водитель поставил не пять?»

В Яндекс.Такси можно посмотреть свой рейтинг пассажира. У меня 4,7. Я возмущена! А я 4 стяснялась поставить,если в машине воняет бомжами. Хм,интересно что я сделала? Не поддержала разговор? Не ответила на заигрывания? Нет, дайте угадаю - не села в машину через 1сек после приезда? — Блонди Де Виль 😈 (@chertovka00) March 1, 2020

Некоторые отметили, что низкий рейтинг заставит их впредь не стесняться в оценках в отношении таксистов.

Мой рейтинг в Яндекс такси - 4,67.



При этом, я как бы не злился на водителей, их хамство, и наглость, никогда не ставил им оценок.



Моя история учит, что никогда не надо быть снисходительным с быдлом. Теперь я буду ставить обязательно то, что они заслужили. — Дед Пихто (@Dedoooshka) February 27, 2020

Были и те, кто извинился перед всеми водителями, которые поставили им не наивысший балл.

Кого-то система оценки напугала, так как напомнила сериал «Черное зеркало», но в реальной жизни.

Были и те, кто нашел новую функцию полезной, предложив перенести ее в другие сферы.

Свои системы рейтинга клиентов есть и у других перевозчиков и сервисов. Так, Uber, когда пришел на российский рынок, с самого начала имел подобную функцию, однако после слияния с «Яндексом» в 2017-м для российских пользователей она пропала. Своя система оценки есть у Gett.