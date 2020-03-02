В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Не всем клиентам понравилось
Появление рейтинга клиента в приложении самого крупного сервиса такси взорвало российский сегмент Интернета
Кто-то возмущен низкими баллами, которые им якобы ни за что выставили водители, а кто-то рассказывает лайфхаки, как легко стать хорошим пассажиром. «Фонтанка» узнала, что на самом деле влияет на оценку пассажира.
У большинства пользователей, которые поделились открытым накануне рейтингом в «Яндекс.Такси», довольно высокие оценки. Так, некий Жаргал, получивший наивысший балл, считает, что секрет прост. «Потому что я не бьюсь в истерике «Вези меня, мразь!!!» — написал он в своем Instagram, намекая на историю-мем с фитнес-тренером из Москвы Яной Даньковой, которая именно такими словами пыталась стимулировать таксиста.
Мем с Даньковой вспомнила и жительница Таганрога Виктория, которая набрала 4,93.
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Когда ты на хорошем счету у Яндекс.Такси ☺️ Что бы быть идеальным клиентом, нужно всего лишь не хлопать дверью, здороваться/прощаться, не пачкать салон. «ВезиМеняМразь» желательно не употреблять. Бить водителей тоже не рекомендуется 😄 #яндекстакси #такси #сервис #взаимоуважение
Впрочем, скандальные пассажиры бывают и в других сервисах. На прошлой неделе в Сети гремела история москвички, обвинившей водителя Gett в домогательствах, однако после обнародованного видео из салона авто она извинилась. Впрочем, есть и другие «вредные советы», как понизить свой рейтинг.
Так, а теперь про Яндекс.такси - у меня рейтинг 5 балов. Как? Блюйте в такси, спите в такси, ругайтесь с таксистами во время поездки, указывайте более интересный путь таксистам - вами всегда будут довольны👌🏻— Куролесова (@LenkaKurolesova) March 2, 2020
Кого-то низкий балл возмутил: «Что я такого сделала, что водитель поставил не пять?»
В Яндекс.Такси можно посмотреть свой рейтинг пассажира. У меня 4,7. Я возмущена! А я 4 стяснялась поставить,если в машине воняет бомжами. Хм,интересно что я сделала? Не поддержала разговор? Не ответила на заигрывания? Нет, дайте угадаю - не села в машину через 1сек после приезда?— Блонди Де Виль 😈 (@chertovka00) March 1, 2020
Некоторые отметили, что низкий рейтинг заставит их впредь не стесняться в оценках в отношении таксистов.
Мой рейтинг в Яндекс такси - 4,67.— Дед Пихто (@Dedoooshka) February 27, 2020
При этом, я как бы не злился на водителей, их хамство, и наглость, никогда не ставил им оценок.
Моя история учит, что никогда не надо быть снисходительным с быдлом. Теперь я буду ставить обязательно то, что они заслужили.
Были и те, кто извинился перед всеми водителями, которые поставили им не наивысший балл.
Кого-то система оценки напугала, так как напомнила сериал «Черное зеркало», но в реальной жизни.
Были и те, кто нашел новую функцию полезной, предложив перенести ее в другие сферы.
Свои системы рейтинга клиентов есть и у других перевозчиков и сервисов. Так, Uber, когда пришел на российский рынок, с самого начала имел подобную функцию, однако после слияния с «Яндексом» в 2017-м для российских пользователей она пропала. Своя система оценки есть у Gett.
Рейтинг, как рассказывает «Яндекс» в приложении, рассчитывается на основе «последних 40 оценок» водителей. При этом отмечается: не стоит переживать, если вы видите не 5, так как «быть идеальным пассажиром сложно». Критерии того, как вас оценивают таксисты, строго не прописаны. «То, что показалось вам мелочью, могло быть важным для водителя», — объясняют в агрегаторе. Статистика сервиса показывает, что хорошие оценки получают за детальность заказа, удобное место подачи, вежливость, бережное отношение к машине и пунктуальность.
В специальной памятке для водителей, а не для пассажиров указано, что рейтинг — это попытка «восстановить справедливость». «Он будет учитываться службой поддержки при разборе спорных ситуаций», — указывается в справке. Кроме того, водитель теперь может выбрать критерии, почему вам снижен балл, — например, конфликтность, проблемы с оплатой, испачканный салон или не указанное при заказе детское кресло.
Евгений Богданов, «Фонтанка.ру», 5 баллов в «Яндекс.Такси»