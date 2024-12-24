Старт в новой реальности: почему бизнес выбирает франчайзинг

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В России растет количество предприятий, открываемых по франшизе. По данным Роспатента, за 11 месяцев российские предприниматели заключили на 20% больше договоров франчайзинга, чем за то же время в 2023 году. Причина в том, что сегодня это наиболее реальный способ воплотить мечты о собственном бизнесе: как минимум можно открыть пункт выдачи заказов.

Как развивается рынок, какую поддержку оказывают бренды своим франчайзи и каковы риски в этой сфере — обсудили участники круглого стола «Фонтанки».

На чем растут франшизы

За последние 5 лет активность российского бизнеса на рынке франчайзинга выросла в полтора раза. В чем причина? Использование франшизы — очевидный способ начать свое дело в современных условиях. Высокая ключевая ставка сделала невыгодным кредитование, рост цен на аренду тоже не способствует исполнению мечты о собственном бизнесе, а по франшизе можно фактически купить уже готовое предприятие «под ключ». Срок окупаемости понятен, все процессы полностью отлажены.

«Франчайзер владеет сильным брендом — со своей концепцией, уникальностью, узнаваемостью. У него есть технологии и работающие решения. И всем этим он делится со своим франчайзи», — говорит руководитель направления региональных продаж франшизы Boxberry Валерия Бродская.

Эксперт отметила: по данным ряда исследований, 90% новых предприятий закрываются в течение первых двух лет работы, а еще 3% организаций малого бизнеса начинают функционировать нормально только после трех лет. Однако при открытии бизнеса по франшизе предпринимательская «выживаемость» повышается до 20%.

Причиной роста франчайзинга может быть и уход с рынка зарубежных фирм. Генеральный директор IT-компании RC GROUP Дмитрий Лазаров уверен, что это подхлестнуло развитие российского бизнеса. К тому же распространению франчайзинга способствует рост IT-сектора, который разрабатывает решения для автоматизации процессов и аналитики.

А руководитель отдела продаж коммерческой недвижимости ГК «А101» Оксана Пащенко рассказала, что в последние годы наблюдается интересный тренд: локальные бизнесы всё активнее масштабируются, запуская собственные франшизы и открывая свои точки в новых жилых кварталах.

Как приручить франчайзи

В расцвете франшизного бизнеса заинтересованы все, поэтому поддержка франчайзи постоянно совершенствуется. Так, Дмитрий Лазаров отметил, что IT-компания RC GROUP получила лицензию на образовательную деятельность и создала единое пространство для формирования курсов под названием «Курсир». «Теперь мы можем отслеживать уровень прохождения обучения, тестировать, проводить экзамены в удаленном формате. И те, кого мы обучали на „Курсире“, гораздо более успешны в бизнесе, чем те, кто наши тесты не проходил», — отметил Лазаров. Помимо этого, он сказал, что компания помогает накопленной за годы работы экспертизой: «Мы постоянно собираем обратную связь от Русского делового общества по их проблемам и находкам во всех сферах. Основатель этого сообщества и СЕО RC GROUP — председатель в Экспертном совете по малому и среднему предпринимательству при комитете Госдумы».

В Boxberry пришли к выводу, что сразу же бросать начинающего предпринимателя в холодную воду конкуренции, как это было раньше, непродуктивно. «Сначала мы обучаем франчайзи необходимой теории, а затем даем два-три месяца на то, чтобы он попробовал заняться продажами: привлекал интернет-магазины, развивал их отправки и получал с этого агентское вознаграждение. За это время некоторые успевают накопить средства на открытие офиса, и им больше не приходится делать дополнительных вложений. Сумма, на которую можно ориентироваться, — плюс-минус миллион рублей, которые пойдут на ремонт и непредвиденные расходы. Но при этом у нас есть примеры, когда франчайзи открыл офис за 35 тысяч рублей. Ему для этого потребовалось только перекрасить стены, потому что он открылся уже на базе ПВЗ другого бренда», — рассказала Валерия Бродская.

ГК «А101», со своей стороны, предоставляет арендные каникулы на период проведения ремонтных работ, а также бесплатные услуги по продвижению бизнеса на этапе открытия. Оксана Пащенко заявила: «Франшиза — это дополнительный инструмент для формирования инфраструктуры жилого комплекса, который полезен и нам, и владельцам брендов. Поэтому мы делаем подборку помещений как в строящихся, так и в готовых домах для франчайзи и владельцев франшиз, ведь они заинтересованы в ускорении сделки. С нашей помощью цикл сделки от продажи франшизы до открытия бизнеса сокращается от двух до четырех месяцев. К тому же мы даем возможность бесплатно рекламировать свою марку на сайте нашей компании и других информационных ресурсах».

Эксперт отметила, что такой подход полезен всем: «Наша концепция „Живи и работай в одной локации“ позволяет жителям, которые ранее не занимались бизнесом, но заинтересованы в этом, получить уже акцептованное помещение и запустить свое дело. Правильно подобранное место — 90% успеха бизнеса. Чаще всего по франшизе открываются пункты выдачи заказов, общепит, минимаркеты, детские центры — всё это очень важно для формирования полноценной инфраструктуры жилого района».

Конкуренция теснит за рубеж

До предела роста франшизам в России еще далеко. Естественно, что это привело к высокой конкуренции среди франчайзи. Количество бизнесов, открываемых по этой модели, постоянно растет. Одновременно с развитием внутри страны происходит расширение за ее пределы.

Это закономерно: конкуренция в России всё выше, а в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Армении есть спрос на то, что могут предложить российские компании. Об этом рассказала Валерия Бродская. Она также отметила, что Boxberry доставляет всё больше товаров за рубеж и из-за рубежа. Учитывая технологии, которые позволяют большинство процессов сделать рутинными и существенно их ускорить, рынок будет и дальше двигаться в этом направлении.

Проблемой для дальнейшего расширения бизнесов по методу франшизы Оксана Пащенко называет высокие ставки по кредитам: при нынешней стоимости заемных средств срок окупаемости явно увеличится. А вот Дмитрий Лазаров полагает, что собственное дело — это всегда рискованная история, но это вряд ли помешает развитию франчайзи.

«Франшиза дает возможность открыть собственное дело относительно безопасно, воспользовавшись наработками, технологиями и реальным опытом выбранного бренда. Это исключает самые распространенные риски и дополнительные расходы, — пояснил он. — Считаю, что всё больше будут востребованы франшизы, связанные с современными IT-технологиями. Тем более что импортозамещение ПО в нашей стране продолжает набирать обороты, а отечественные разработчики уже проявили себя на высоком конкурентном уровне».