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Город Витебский проспект ограничат для проезда до конца марта

Витебский проспект ограничат для проезда до конца марта

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1 комментарий

Новые ограничения движения, связанные с различными работами, вступят в силу под конец декабря в Московском и Петроградском районах Петербурга. Продлятся оба до весны, сообщает 24 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

На Витебском проспекте меняются ранее введенные сроки и схема работ. С 26 декабря этого года и до 31 марта 2025 года из-за временных ограждений будет ограничено движение по участку Витебского от Заставской улицы до Парковой улицы и по Воздухоплавательной улице от Парковой улицы до улицы Емельянова. Ранее сообщалось, что введенные еще в ноябре ограничения должны были продлиться до 30 января.

Источник:

На Петроградской стороне водителей потеснят для строительства канализационной сети. С 26 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года:

  • ограничат движение по Ждановской улице от Петровского переулка до Новоладожской улицы с закрытием сквозного проезда по Петровскому переулку;

  • перекроют участок Ждановской набережной от Петровского переулка до Ждановской улицы.

Объехать можно будет по Новоладожской улице, улице Красного Курсанта, Гимназическому переулку, Ждановской улице, Ждановской набережной, Петровскому проспекту и Ремесленной улице.

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Комментарии
1
Snow*
2 часа
таки объявили в декабре, но это вам как бы на новый год подарок.
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