Витебский проспект ограничат для проезда до конца марта

Новые ограничения движения, связанные с различными работами, вступят в силу под конец декабря в Московском и Петроградском районах Петербурга. Продлятся оба до весны, сообщает 24 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

На Витебском проспекте меняются ранее введенные сроки и схема работ. С 26 декабря этого года и до 31 марта 2025 года из-за временных ограждений будет ограничено движение по участку Витебского от Заставской улицы до Парковой улицы и по Воздухоплавательной улице от Парковой улицы до улицы Емельянова. Ранее сообщалось, что введенные еще в ноябре ограничения должны были продлиться до 30 января.

На Петроградской стороне водителей потеснят для строительства канализационной сети. С 26 декабря 2024 года по 30 апреля 2025 года: