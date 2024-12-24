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Происшествия Пенсионерку загрызли собаки соседки

Пенсионерку загрызли собаки соседки

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6 комментариев

В Хабаровском крае 68-летнюю пенсионерку загрызли собаки, сбежавшие с огороженного участка её соседки. Об этом сообщает 24 декабря RT со ссылкой на региональное СУ СК.

Трагедия произошла в посёлке Октябрьский. По предварительной информации, животные напали на женщину, когда она шла за водой. Сколько их было, выясняется.

Местные жители вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Комментарии
7
Полно Вам, батюшка
27 минут
дико...
Вангуювсем
15 минут
становится страшно от того, что, читая такие новости, вроде как даже перестаешь пенсионеров жалеть
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