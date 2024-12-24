Пенсионерку загрызли собаки соседки

В Хабаровском крае 68-летнюю пенсионерку загрызли собаки, сбежавшие с огороженного участка её соседки. Об этом сообщает 24 декабря RT со ссылкой на региональное СУ СК.

Трагедия произошла в посёлке Октябрьский. По предварительной информации, животные напали на женщину, когда она шла за водой. Сколько их было, выясняется.

Местные жители вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.