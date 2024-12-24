В доме для временного проживания рабочих под Елабугой пожарные нашли шесть тел

Шесть человек погибли при пожаре на территории животноводческого комплекса в Татарстане утром 24 декабря.

Как сообщает МЧС, в поселке Малореченский (Елабужский район) загорелся барак — дом для временного проживания рабочих. Огонь охватил 300 квадратных метров. Внутри помещения находились 39 человек. Самостоятельно вышли на улицу 33, среди них один пострадавший. Во время тушения сотрудники МЧС нашли тела шестерых мужчин.

Источник: МЧС России

«Открытое горение на 300 квадратах ликвидировали 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Предварительно, все произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования», — отмечается в сообщении.

Тушение продолжается.

Обновление. В 9:06 МЧС сообщило, что пожар полностью потушен.