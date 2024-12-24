Почем салют, Вера? Новогодние фейерверки превратились в дорогостоящую забаву для избранных

Источник: Руслан Шамуков/ТАСС







В этом году любители пиротехники при планировании новогоднего бюджета столкнутся с непростым выбором — цены на нее выросли, и причем заметно.

Как следует из статистических данных сервиса «Чек Индекс», салюты и фейерверки в этом сезоне прибавили 12% к цене. И это в среднем. Фактически популярные продукты подорожали на все 20%. К примеру, сегодня «Батарея супер-салютов» на 99 зарядов обойдется в 17,9 тыс. рублей, хотя еще год назад тот же товар в том же интернет-магазине продавали за 14,9 тысяч (архивная копия страницы сайта сохранилась в распоряжении редакции). Как следствие, снизилось и число покупок: по данным «Чек Индекс», на 6%. Сокращается и количество профильных магазинов.

Производство на уровне хлопушек

Как бы это ни было неожиданно, но 95% всей бытовой (продаваемой в магазинах) пиротехники Россия импортирует. И если до 2022 года на полках встречались салюты из Италии, Испании и даже Японии, то сейчас практически весь ассортимент представлен продукцией из Китая.

Только за 10 месяцев этого года Поднебесная поставила в Россию 6,9 тыс тонн пиротехники, на 17,4 млн долларов. И подорожание вполне объяснимо — валютным курсом, транзакционными издержками.

И еще ростом цен у поставщика. Как следует из данных таможни Китая, с прошлого года 1 килограмм пиротехнических изделий стал дороже на 14 американских центов, с 2,36 долл. до 2,50. Вроде бы копейки, но в пересчете на объемы поставок получаем внушительную разницу. По прошлогодним ценам те же 6,95 тыс тонн обошлись бы почти на 1 миллион долларов дешевле.

— Большая часть пиротехники поступает из Китая. Это связано с тем, что производство в России значительное время уже практически отсутствует и осталось на уровне бенгальских огней и хлопушек, — говорит эксперт по сертификации пиротехники Александр Медведев.

Иногда российские фабрики все-таки делают еще высотные пиротехнические изделия, которые используют на крупных муниципальных и федеральных проектах, но в небольших количествах и под конкретные заказы, говорит эксперт. И купить их можно только при наличии у покупателя обязательной лицензии Минпромторга на реализацию и применение.

Фейерверки под присмотром

Первая современная пиротехника из Китая приехала в Россию более 20 лет назад. За последние годы она очень сильно продвинулась в плане качества, отмечает Александр. К тому же очень много мелких фабрик либо объединились в крупные, либо закрылись, и сегодня все производство в Китае, обеспечивающее не только себя и Россию, но и другие страны, сосредоточено на 30 крупных предприятиях. И даже те же самые фейерверочные шары китайского производства по своему качеству и надежности не уступают российским аналогам, а в некоторых случаях даже превосходят по красочности.

Тем не менее объемы поставок в РФ Китай заметно сократил как в количественном, так и в денежном выражении: годом ранее было ввезено на 2,7 тонны и 5,4 млн долларов больше, чем в этом.

Как отмечают игроки отрасли, это связано с жестким контролем ввозимой пиротехники со стороны Минпромторга, особенно в свете растущего количества инцидентов с некачественной продукцией и повышенного общественного внимания к вопросам безопасности. Дополнительные меры контроля были инициированы в 2020–2021 годах и включили в том числе обязательную сертификацию и проверку салютов на соответствие стандартам безопасности. Зато теперь проверить любую римскую свечу на наличие сертификата, актуальный срок годности и наличие инструкции по применению с указанием опасных факторов и последовательности — как что и зачем делать, можно по QR-коду, который должен вести на сайт федеральной службы по аккредитации, говорят эксперты.

Определенные трудности у фейерверков возникли с маркировкой «Честный знак», пилотный проект по ее нанесению на пиротехнику стартовал 1 июля этого года.

— Некоторое время назад на конференции Российской пиротехнической ассоциации, где присутствовали представители ведомств и Минпромторга в том числе, пришли к выводу, что в России нет ни одного места, где физически можно наносить эту маркировку. То есть чтобы нанести ее на потребительскую упаковку, нужно ее извлечь из заводской коробки, не порвав, нанести «Честный знак» и переложить в новые заводские упаковки. Это можно делать только в тех местах, которые под это лицензированы. Насколько я знаю, в России нет ни одного такого места. В Китае нанесение маркировки тоже невозможно по техническим причинам, у них свои производственные требования. И даже если это делать и все переупаковывать, и получать соответствующие лицензии, цена на продукцию вырастет еще на 50% только из-за этого, — делится Александр.

Салюты под запретом

Снижение покупательского интереса к фейерверкам и сокращение китайских поставок вызвано еще и ограничением их использования. От пиротехники в этот Новый год отказались как минимум 8 российских регионов и 7 городов. И это не только Москва, где тренд действует уже третий год.

Ограничения на использование пиротехники до 1 декабря 2025 года продлены в Ростовской области, без салютов останется Чувашия, Брянская, Саратовская, Орловская и Воронежская области, а также Пермь, Екатеринбург, Дубна, Сыктывкар, Чита и Барнаул.

— Запреты на салюты сохранились и действуют с прошлого года в ряде приграничных регионов. В этом году присоединились еще Калужская и Орловская области. Еще около 30 регионов по всей России отказались от профессиональных фейерверков, которые устраивают по заказу администрации. Мотивировка разная. Часть регионов отказались в целях экономии и перенаправления сэкономленных средств на СВО, некоторые высказались о целях повышения безопасности. Ограничение вводится на торговлю бытовой пиротехникой и организацию салютов, — поделился источник «Фонтанки», знакомый с ситуацией.

Не удивительно, что с прошлого года сокращается и число магазинов, торгующих пиротехникой. В Воронеже в этом году их стало меньше на 40%, в Новосибирске — на 33%, в Волгограде и Казани — на 30%.

Одна база на две задачи

В России как минимум 10 предприятий производили пиротехнику по состоянию на 2023 год. Они перечислены в справочнике, который к своему 25-летию выпустила Российская пиротехническая ассоциация. К сегодняшнему дню, говорят участники отрасли, производителей осталось только три: «Уральский пиротехнический завод», завод «Сигнал» в Челябинске и «Троицкий снаряжательный завод» в Сергиевом Посаде.

— Бизнес чувствует себя очень плохо, — сетует исполнительный директор ассоциации Алексей Прохоровский.

Ведь пиротехническая отрасль — это не только производители салютов, это еще и более 50 компаний по всей России, которые до недавней поры специализировались на постановке и организации пиротехнических шоу, а сейчас сидят практически без работы.

Как признаются производители, китайские салюты дешевле российских как минимум вдвое, и отечественные фабрики просто не в силах конкурировать с ними по цене.

— И дело не в том, что к Китае дешевая рабочая сила, в нашей отрасли она, наоборот, дороже. Много факторов влияет, и один из них — в России очень мало осталось химических предприятий, поставляющих компонентную базу, и нам приходится закупать все в Китае, — поделился с «Фонтанкой» директор «Уральского пиротехнического завода» Герман Никулин.

Спектр потребностей производителей пиротехники в химических компонентах широк: нитрат калия, хлорат и перхлорат калия обеспечивают кислород для горения; серa, уголь, магний и алюминий нужны как «топливо» для пиротехнических эффектов, соли стронция, бария, меди и натрия придают огням различные цвета; декстрин, камеди и лаки позволяют сформировать пиротехнические составы; модификаторы улучшают стабильность и время горения.

Поэтому отечественные производители переориентировались на пиротехнику первого-второго класса, не конкурирующую с китайской — бенгальские свечи, хлопушки, фонтаны и факелы.

Кроме того, говорят в отрасли, сейчас перед производителями салютов стоят другие задачи. Компоненты, отвечающие за эффекты, будь то визуальные или звуковые, используют составы, которые уходят сейчас на текущие задачи СВО. Ведь производство пиротехники бывает не только гражданским, касается оно и военной тематики, и оба они пересекаются компонентными базами, говорит собеседник «Фонтанки».

Возможно, говорят в пиротехнической отрасли, к этому вопросу они вернутся, когда наступят мирные времена, но пока это неактуально.