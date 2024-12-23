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Происшествия Грузовое судно перевернулось на бок в Турции

Грузовое судно перевернулось на бок в Турции

994
6 комментариев

В понедельник, 23 декабря, судно, пришвартованное в порту Стамбула, перевернулось на бок, в результате чего груз упал в воду.

Источник:

Судно под названием Anmah потеряло устойчивость и вышло из строя из-за неравномерной загрузки контейнеров. Десятки из обрушившихся контейнеров затонули. Периметр судна был оцеплен плавучими заграждениями для снижения риска загрязнения морской среды.

Все 15 членов экипажа успели спастись, не получив серьезных травм, хотя один пострадавший с легкими травмами был доставлен в больницу.

Судно было построено в 1996 году и до недавнего времени работало на российскую судоходную компанию Fesco. Базы данных отражают, что оно сменило владельцев компании в Белизе по состоянию на октябрь 2024 года и управляется из Турции. Судно зарегистрировано на Коморских островах.

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Турция Стамбул Порт Судно перевернулось
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Комментарии
6
275640356
26 минут
Чье судно? Чей груз?
Гость
25 минут
Адвакатян рулевой
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