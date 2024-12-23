Грузовое судно перевернулось на бок в Турции

В понедельник, 23 декабря, судно, пришвартованное в порту Стамбула, перевернулось на бок, в результате чего груз упал в воду.

Судно под названием Anmah потеряло устойчивость и вышло из строя из-за неравномерной загрузки контейнеров. Десятки из обрушившихся контейнеров затонули. Периметр судна был оцеплен плавучими заграждениями для снижения риска загрязнения морской среды.

Все 15 членов экипажа успели спастись, не получив серьезных травм, хотя один пострадавший с легкими травмами был доставлен в больницу.

Судно было построено в 1996 году и до недавнего времени работало на российскую судоходную компанию Fesco. Базы данных отражают, что оно сменило владельцев компании в Белизе по состоянию на октябрь 2024 года и управляется из Турции. Судно зарегистрировано на Коморских островах.