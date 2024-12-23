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Город Общество В Петербурге началась борьба с нелегальными елочными базарами. В двух районах прошли рейды

В Петербурге началась борьба с нелегальными елочными базарами. В двух районах прошли рейды

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11 комментариев

В Приморском и Калининском районах Санкт-Петербурга прошли рейды по едва начавшим работу ёлочным базарам. О результатах в понедельник сообщает пресс-служба городского комитета по контролю за имуществом.

Были ликвидированы несанкционированные торговые точки на улице Уточкина, проспекте Науки, Яхтенной улице и Комендантском проспекте, около 500 елок было изъято и освобождено четыре участка общей площадью более 300 квадратных метров.

В дальнейшем рейды будут проводиться ежедневно, заявили в пресс-службе ведомства.

«Нелегальная торговля — это не только нарушение закона, но и вред экологии!» — говорится в сообщении.

В Петербурге в декабре заработали елочные базары. «Фонтанка» изучила, почему и на сколько выросли цены на «живые» елки, где продают елку за пару сотен, где — за миллион рублей.

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Елочные базары Елки Петербург Рейды
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Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
54 минуты
Нелегальные ёлки внешне ничем не отличаются от легальных. Но не радуют. (с)
Cashmare
35 минут
да это же рейдерский захват елок
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