Теперь она, дорогущая, на праздник к нам… Показываем, как в Петербурге выросли цены на живые елки

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







В Петербурге заработали елочные базары. Пока горожане выстраиваются в очереди за деревьями, мы посмотрели цены и ассортимент. Новости неприятные — главный символ Нового года заметно подорожал — ударит по кошельку на 30–40 % больнее, чем год назад. «Фонтанка» изучила, почему и на сколько выросли цены, а также где в Петербурге продают елку за пару сотен, где — за миллион рублей.

Сколько стоит елка в Петербурге

Живые елки в Петербурге подорожали на 30–40 % в среднем, особенно не пощадила «елочная инфляция» самые ходовые деревья — высотой от 1,25 до 1,75 м. «Фонтанка» сравнила цены в одном и том же интернет-магазине с прошлогодним прейскурантом — если в 2023 году «русскую ель» еще можно было добыть за 1200, то этой зимой придется отдать 1900 рублей. Деревце 80–100 см высотой всего за год подорожало на 58 %.









«Русская ель» до 125 см высотой теперь обойдется в 2200 рублей, до полуметра — в 2600 рублей. На 47 % и 36 % дороже, чем год назад, соответственно. На 47 % подорожали деревья высотой до 175 см — с 2100 до 3100 рублей за год. При этом чем елка выше, тем меньше она подорожала — уже на трехметровые ели цены не изменились совсем. Как объясняют игроки рынка, из-за роста оптовых цен продавцы подняли цены на деревья, на которые выше спрос. А берут петербуржцы в основном елки 125–175 см высотой — чтобы не упирались в потолок и не занимали много места в квартире.

Конусообразная «датская елка» стоит еще дороже — за дерево 60–80 см высотой придется заплатить 5200 рублей, за метр — 5450. Это ровно столько же, сколько год назад, — цены выросли на деревья чуть выше. Ель высотой 100–125 см стоит 8800 рублей — на 36 % больше, чем год назад, 150–175 см — 13 800 рублей, на 38 % дороже.

На гигантские деревья цены стабильные — трехметровая «русская ель» стоит 7900 рублей, четырехметровая — 14 700, шестиметровая — 41 тысячу.

«Елки дорожают, потому что все в магазинах дорожает. В опте рост цен на уровне 30 % — в прошлом году мы покупали елки по 250 рублей, в этом закупочная цена — 350 рублей». Дмитрий продавец елок в Петербурге

— Маленькие ёлки в рознице больше всего подорожали, потому что их всё равно поштучно покупают и продают по метру. Они самые ходовые, естественно, их имеет смысл наценивать больше всего. Дешевле 2500 за ёлку не будет цен точно, — рассказал «Фонтанке» один из игроков рынка Дмитрий.

Купить елку в Петербурге — дешево

Зато на петербургском рынке стало больше импортных елок. Правда, выходят заморские деревья раз в шесть дороже, чем отечественные. «Допустим, оптовая цена на российскую елку, если брать сразу сто штук, — 600 рублей. А если покупать тот же объем „пихты Нордмана“ или „Фразера“, то она будет стоить 4500 за штуку», — говорит Дмитрий.

Самые дешевые елки игроки рынка советуют искать в сетевых магазинах, но предупреждают — качеством и стойкостью они не отличаются. «Вообще всю елку рубят до первых чисел декабря. Но на улице ей ничего не будет — она в спячке, ей нет дела, когда ее срубили, в ноябре или в декабре, а вот когда ты в тепло ее заносишь, тогда уже начинается проблема», — поделился Дмитрий.

«Фонтанка» присмотрелась и к ценам в гипермаркетах. Самая дешевая ель нашлась в «Ленте» — срезанное дерево 150–200 см высотой продают за 1690 рублей. К слову, это на 53 % дороже, чем год назад, когда ту же самую елку можно было купить за 1090 рублей. В OBI за символ Нового года придется заплатить минимум 1 499 рублей. Небольшую «пихту Нордмана» продают за 5 699 рублей, двухметровую «пихту Фразера» — почти за 20 тысяч. Примерно те же цены в «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен»).

В поисках самой дорогой живой ели «Фонтанка» забрела на сайты размещения объявлений и не прогадала — дерево продается за 330 тысяч рублей. Гиганта высотой 14 метров вырастили не специально — как объясняет создатель объявления, елка продается, «так как при сильном ветре уже представляет опасность для электролинии».

Источник: скрин маркетплейса







Купить елку в Петербурге — дорого

Для тех, кто выбирает практичность, а не запах живой ели в квартире (и осыпавшиеся иголки для атмосферы), «Фонтанка» изучила и цены на искусственные елки. Найти их можно в тех же сетевых магазинах — например, в «Ленте» дерево 120 см высотой — за 1,5 тысячи, 150 см — 2,5 тысячи рублей.

Из искусственных елей в OBI в основном российские — от 3 до 20 тысяч. Из импорта — Белоруссия, Китай, Бельгия и Вьетнам. Среди белорусских елок — и маленькие, и недорогие, до полутора тысяч, и двухметровые почти за сорок. Китайские елки тоже разнятся по бюджету — от 600 рублей за полтора метра до почти 62 — за три. Ну или две веточки в горшке — за 86 рублей. Самые дорогие елки — бельгийские. Самая маленькая елочка, 1,2 м в высоту, обойдется почти в десять тысяч, а самая высокая — почти в 60 тысяч.

Источник: скрин маркетплейса







Но и это не предел. Самая дорогая елка в городе — от норвежско-эстонского бренда ShiShi. Ель высотой 5,2 метра продается — внимание! — за 1,26 млн рублей. Есть от того же бренда вариант подешевле — 997 тысяч рублей, но без гирлянды. Три метра в диаметре, шесть — в высоту.

Источник: скрин маркетплейса







Огромный ассортимент искусственных елей на маркетплейсах — и заснеженных, и совсем маленьких, и уже наряженных. Цена набора три в одном их елки высотой 1,5 метра, шариков, бантов и гирлянды — 2 399 рублей. За пять тысяч продается елка-спираль — новогоднее дерево по форме, а не по содержанию. Зато, как обещает продавец, такая елка без веток не собирает пыль, не занимает много место и ярко светится. Из других нестандартных вариантов — деревянная, с оленем в подарок. Игрушки предлагают не развесить по веточкам, а поставить на небольшие полки.

Источник: скрин маркетплейса







В среднем елки продаются за 2–3 тысячи рублей, но есть варианты и роскошнее — за все десять. А самая бюджетная елочка — белое напольное деревце из пластика за 213 рублей. Высота — 30 см.

Источник: скрин маркетплейса







Сколько стоят новогодние украшения

На все тех же маркетплейсах — сотни тысяч украшений для новогодней елки. Модная гирлянда-роса — за 600–700 рублей, сосульки, бантики, гирлянды — за 200–300. Наборы шариков можно купить за 500–700 рублей, из креативного — деревянные звездочки с именами. Руслан, Егор, Кира, Дуся — за 118 рублей. Найдется и люкс — 8 шариков за 10 тысяч рублей. Правда, на товар не набралось ни одного отзыва — больше тысячи за один стеклянный шарик с маркетплейса платить не готовы. Тем более что чуть дешевле можно купить целую шкатулку из украшений, где и банты, и шарики-фигурки — олени, туфельки, карета. Ну или поющего Деда Мороза под елку — он, как уверяет продавец, умеет шевелить руками и знает девять песен. Почти звезда на корпоратив.

Источник: скрин маркетплейса







А для ленивых в Петербурге есть специалисты, которые готовы за деньги принести в ваш дом новогоднее настроение — украсить за вас и елку, и заодно всю квартиру. Полное оформление — от подбора игрушек до «создания уникальных композиций» — предлагают на сайтах размещения объявлений за несколько тысяч рублей. Работа занимает от 2 до 7 часов, рассказывают мастера.