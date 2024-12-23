Nissan и Honda запустили процесс слияния

Японские автогиганты Honda и Nissan заявили в понедельник, что начали переговоры о возможном слиянии, 23 декабря сообщает Reuters. Компании рассчитывают, что объединение усилий прозволит конкурировать с электромобилями Tesla и «более проворным» китайским брендом BYD. Возможность присоединиться к альянсу рассматривает и Mitsubishi Motors, в которой Nissan является главным акционером. Руководители всех трех компаний провели совместную пресс-конференцию в Токио.

В результате слияния обе компании рассчитывают на совокупный объем продаж в 30 триллионов иен (191 миллиард долларов США) и операционную прибыль до 3 триллионов иен. Объединение с Mitsubishi позволит увеличить продажи группы более чем до 8 миллионов автомобилей. По итогам прошлого года Honda реализовала по всему миру 3,98 млн автомобилей, Nissan — 3,37 млн штук.

Отмечается, что переговоры завершатся в июне 2025 года, холдинг будет создан к августу 2026-го, после чего обе компании исключат свои акции из биржевого листинга. Суммарная стоимость всех акций Honda на фондовом рынке составляет более 40 миллиардов долларов, Nissan оценивается в 10 млрд.