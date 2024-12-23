Складской рынок Петербурга в 2024 году установил рекорд по вводу новых площадей

Петербургский складской рынок по итогу 2024 года пополнится 662 тыс. кв. метров новых объектов. По прогнозам консалтинговой компании CORE.XP, это вдвое превосходит результат предыдущего года и станет самым высоким показателем за всю историю рынка. Почти треть всего объема нового строительства, 208 тыс. кв. метров, обеспечил четвертый квартал года.

Крупнейшими из построенных стали логистический комплекс 100К на 118 тыс. кв. м в Буграх, парк «Адмирал» на Волхонском шоссе площадью 109 тыс. кв. м и корпус 1 в NK «Парк Колпино» на 104 тыс. кв. м.

На долю так называемых спекулятивных проектов, построенных без предварительной договоренности об их аренде или продаже, пришелся 61%, причем к моменту завершения строительства они заполнились уже на 86%.

В 2025 году, отмечают в компании, запланировано завершение строительства 608 тысяч квадратных метров складских площадей. При условии, что сроки ввода в эксплуатацию не будут переноситься, это может стать вторым по величине показателем ввода новых складских мощностей за всю историю.