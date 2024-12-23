ФАС признала производителя лекарства «Ко-Дальнева» нарушившим антимонопольный закон

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в деятельности компании ООО «КРКА-РУС», выпускающей лекарственный препарат «Ко-Дальнева». В прошлом году, как выяснило ведомство, цены на таблетки были завышены на 10-16%.

На сайте ФАС 23 декабря сообщается, что ФАС завела антимонопольное дело в отношении КРКА и пришла к выводу, что темпы роста прибыли организации значительно превышают рост расходов на производство.

Помимо этого, в 2022–2023 гг. КРКА занимало лидирующую позицию среди конкурентов на рынке, поскольку у «Ко-Дальневы» в России не было аналогов. Граждане были вынуждены покупать таблетки, хотя их цена серьезно выросла.

ФАС признала ООО «КРКА-РУС» нарушившим антимонопольное законодательство. Компании предписано устранить нарушения.