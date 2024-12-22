В Брянской области в результате украинской атаки погибла женщина

В Брянской области в результате украинской атаки 22 декабря погибла женщина. Об этом в воскресенье поздно вечером сообщил глава региона Александр Богомаз.
По сведениям губернатора, атаковано было село Кирилловка в Климовском районе.
«К сожалению, в результате террористической атаки, погибла жительница села», говорится в телеграм-канале Богомаза в 22:40. Какого рода была атака, не уточняется.
Практически сразу, в 22:42, было опубликовано сообщение о второй атаке на регион. Под удар попал поселок Красный Бор Климовского района. Здесь в результате атаки мирный житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Он был доставлен в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. О второй атаке также не приводится никаких сведений.
Ранее днем ВСУ, по информации Богомаза, атаковали сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате минометного обстрела и массированных атак дронами -камикадзе были повреждены 9 домовладений и 13 хозпостроек, но обошлось без пострадавших.
В 18:31 губернатор сообщил, что над территорией Брянской области силами ПВО был обнаружен и уничтожен БпЛА самолетного типа.
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