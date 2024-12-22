В Брянской области в результате украинской атаки погибла женщина

Практически сразу, в 22:42, было опубликовано сообщение о второй атаке на регион. Под удар попал поселок Красный Бор Климовского района. Здесь в результате атаки мирный житель села получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Он был доставлен в районную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. О второй атаке также не приводится никаких сведений.