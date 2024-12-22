Циклон «Чидо» унес жизни 94 человек в Мозамбике. Досталось из-за него и Макрону

Циклон «Чидо» унес жизни 94 человек в Мозамбике, 768 человек получили ранения и более 622 000 человек в той или иной степени пострадали от стихийного бедствия. Об этом 22 декабря сообщает Национальный институт управления рисками и стихийными бедствиями (INGD) страны.

Когда 15 декабря на Мозамбик обрушился ураган «Чидо», скорость ветра составляла 260 км/ч, за первые 24 часа выпало 250 мм осадков. Шторм обрушился на северные провинции, которые регулярно подвергаются циклонам. Сначала он достиг Кабу-Делгаду, затем продвинулся дальше вглубь страны до Ньясы и Нампулы.

INGD страны заявил, что циклон повлиял на сектор образования и здравоохранения. Пострадало более 109 793 учащихся, школьная инфраструктура серьезно пострадала.

Этот же циклон нанес ущерб французской территории Майотта в Индийском океане. На Майотте «Чидо» стал самым сильным штормом, обрушившимся на архипелаг за последние 90 лет, в результате катастрофы десятки тысяч людей оказались в затруднительном положении.

Министерство внутренних дел в своем последнем отчете подтвердило гибель 35 человек.

Жители Майотты ругали президента Франции Эммануэля Макрона, когда он совершал поездку по архипелагу в пятницу, жалуясь на то, что до них не доходит питьевая вода и продукты.

Прибыв на Майотту в четверг, Макрон столкнулся с гневом со стороны некоторых местных жителей, которые были возмущены, по их мнению, отсутствием поддержки со стороны Парижа после катастрофы.

Многие части Майотты остаются недоступными после того, как циклон «Чидо» — самый сильный из поразивших территорию с населением чуть более 300 000 человек за последние 90 лет — обрушился на прошлой неделе. Мощный шторм сровнял с землей кварталы, вывел из строя электросети, разрушил больницы и школы и повредил диспетчерскую вышку аэропорта.

Майотта находится в Индийском океане у восточного побережья Африки, к западу от Мадагаскара. Состоит из двух основных островов, его площадь примерно в два раза больше площади Вашингтона.

Макрон объявил, что в следующий понедельник во Франции будет объявлен общенациональный день траура по пострадавшим от стихийного бедствия.

«Мы все разделяем боль» народа Майотты, сказал он.