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Политика Трамп планирует вывести США из Всемирной организации здравоохранения в первый день президентства

Трамп планирует вывести США из Всемирной организации здравоохранения в первый день президентства

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14 комментариев

Переходная команда Дональда Трампа стремится вывести США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «с первого дня». Об этом 22 декабря пишет Financial Times.

Быстрый выход США из организации лишит ВОЗ основного источника финансирования и подорвет ее способность справляться с чрезвычайными ситуациями, отмечает издание.

Члены команды Трампа, по информации FT, уже сообщили экспертам о своем намерении объявить о выходе из ВОЗ на инаугурации избранного президента 20 января.

В настоящее время США являются крупнейшим донором организации, обеспечивая около 16 процентов ее финансирования в 2022–2023 годах. Обсуждение дальнейших отношений США с ВОЗ началось после того, как Трамп выдвинул несколько своих союзников, таких как скептик вакцин Роберт Ф. Кеннеди, на главные должности в здравоохранении в следующей администрации.

Ранее, в 2020 году, Трамп уже инициировал процесс выхода из ВОЗ в связи с распространением COVID-19, обвинив агентство в том, что оно находится под контролем Китая. Но процесс так и не был завершен, и его преемник Джо Байден возобновил отношения с агентством в свой первый день в должности в 2021 году.

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Комментарии
14
282901097
1 час
Так говорили, что главный донор не государство США, а Билл Гейтс! Всем давно пора оттуда валить!
Эд Хэммет
1 час
Вот настоящее решение суверенного лидера суверенного государства. После того, что сотворила ВОЗ во время коронавируса, это естественно. Кремлевские мечтатели пока могут лишь болтать о суверенитете.
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