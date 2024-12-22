Трамп планирует вывести США из Всемирной организации здравоохранения в первый день президентства

В настоящее время США являются крупнейшим донором организации, обеспечивая около 16 процентов ее финансирования в 2022–2023 годах. Обсуждение дальнейших отношений США с ВОЗ началось после того, как Трамп выдвинул несколько своих союзников, таких как скептик вакцин Роберт Ф. Кеннеди, на главные должности в здравоохранении в следующей администрации.

Ранее, в 2020 году, Трамп уже инициировал процесс выхода из ВОЗ в связи с распространением COVID-19, обвинив агентство в том, что оно находится под контролем Китая. Но процесс так и не был завершен, и его преемник Джо Байден возобновил отношения с агентством в свой первый день в должности в 2021 году.