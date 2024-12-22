16-летнего «дропа» заела совесть после получения сбережений пожилой петербурженки

Несовершеннолетний пособник мошенников самостоятельно сообщил о совершенном преступлении в полицию. Об этом 22 декабря сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пятницу вечером в дежурную часть позвонил девятиклассник. 16-летний юноша рассказал, что через чат в мессенджере подрядился забирать деньги у обманутых пенсионеров. Школьник согласился и днем 20 декабря забрал на набережной Фонтанки 350 тысяч рублей у доверчивой старушки. 295 тысяч он передал неизвестной паре, а 55 оставил себе в качестве комиссии.