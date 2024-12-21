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Происшествия В Петербурге полиция задержала молодого дропа из Вологды

В Петербурге полиция задержала молодого дропа из Вологды

2 009
16 комментариев

После обмана пенсионерки из Невского района полиция Петербурга задержала 20-летнего дропа. Молодой человек приехал из Вологды на заработки, но теперь рискует получить срок вместо вознаграждения. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает ГУ МВД.

Потерпевшая, 60-летняя жительница улицы Бабушкина, рассказала, что поверила телефонным мошенникам и отдала курьеру свои накопления — 830 тысяч рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

В кратчайшие сроки оперативники уголовного розыска установили дропа. Им оказался 20-летний житель Вологодской области, который недавно перебрался в Петербург на заработки. Подозреваемого задержали на съемной квартире в Мурино.

Источник:

Молодой человек признался, что ездил к пожилым людям несколько раз. Точное количество потерпевших устанавливается, фигурант помещен в изолятор. Полиция просит присмотреться к нему и показать обманутым родственникам.

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Комментарии
16
videosokolspb
45 минут
Вот таких вот надо на дворцовую площадь и 50 ударов плетью прилюдно . Уверен - эффект будет больше чем положительный .
В_Ф
27 минут
Государевы слуги грабят людей "по закону", эти .... "незаконно", в остальном разница есть?
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