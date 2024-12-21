В Петербурге полиция задержала молодого дропа из Вологды

После обмана пенсионерки из Невского района полиция Петербурга задержала 20-летнего дропа. Молодой человек приехал из Вологды на заработки, но теперь рискует получить срок вместо вознаграждения. Об этом в субботу, 21 декабря, сообщает ГУ МВД.

Потерпевшая, 60-летняя жительница улицы Бабушкина, рассказала, что поверила телефонным мошенникам и отдала курьеру свои накопления — 830 тысяч рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

В кратчайшие сроки оперативники уголовного розыска установили дропа. Им оказался 20-летний житель Вологодской области, который недавно перебрался в Петербург на заработки. Подозреваемого задержали на съемной квартире в Мурино.

Молодой человек признался, что ездил к пожилым людям несколько раз. Точное количество потерпевших устанавливается, фигурант помещен в изолятор. Полиция просит присмотреться к нему и показать обманутым родственникам.