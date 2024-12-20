Территорию бывшего завода Оуфа на 9-й Советской снова хотят застроить жильем

Комитет по охране памятников согласовал проект жилого комплекса на месте бывших корпусов медно-котельного завода М. Г. Оуфа, информация об этом размещена на сайте КГИОП 20 декабря. Это уже вторая попытка застроить территорию жильем, первая была признана незаконной.

Комитет указал, что проект многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной автостоянкой соответствует требованиям режима охранной зоны ОЗРЗ-1. Максимальная высота фасада по 9-й Советской — 23,75 м, по 8-й Советской — 20,15 м, внутридворового корпуса (акцент) — 25,41 м.

Корпуса завода Оуфа снесли летом 2017 года. Строить элитный ЖК на этом месте собиралась компания «Ховард Хаус». Градозащитники и жители соседних домов, по которым поползли трещины, подали иски в суд. В ходе исследований оказалось, что завод «помолодел» по документам на три года, дата постройки изменилась с дореволюционного 1916 года на 1919-й, что и позволило снести постройки, так как снос дореволюционных зданий в Петербурге запрещен. Теперь — за исключением отдельных адресов, связанных со строительством крупных инфраструктурных объектов: Большого Смоленского моста и Высокоскоростной магистрали (ВСМ, ВСЖМ).