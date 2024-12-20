«Яндекс Go» дал пассажирам такси возможность пожаловаться на цену поездки

Сервис «Яндекс Go» в тестовом режиме запустил функцию, благодаря которой пассажиры такси могут выразить недовольство ценой поездки. Что именно вызвало возмущение, нужно будет указать в разделе с детализацией цены.

Как сообщили на сайте компании 20 декабря, вопросы пассажира могут быть связаны с итоговой суммой, изменением стоимости из-за пробок, высоким спросом или правилами расчета.

«Сотрудники службы поддержки оперативно ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках», — говорится в сообщении.

В сервисе также отметили, что анализ отзывов позволит выяснить, в каких ситуациях цена поездки чаще не устраивает пассажиров, что в 2025 году ляжет в основу новых мер по сдерживанию цен.

В декабре, напомним, сервис «Яндекс Go» запустил виртуальную очередь для пассажиров такси. Пользователи онлайн-сервиса будут видеть, сколько человек перед ними уже ожидают подачу машины при повышенном спросе.