Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Авто Общество «Яндекс Go» дал пассажирам такси возможность пожаловаться на цену поездки

«Яндекс Go» дал пассажирам такси возможность пожаловаться на цену поездки

1 251
13 комментариев

Сервис «Яндекс Go» в тестовом режиме запустил функцию, благодаря которой пассажиры такси могут выразить недовольство ценой поездки. Что именно вызвало возмущение, нужно будет указать в разделе с детализацией цены.

Как сообщили на сайте компании 20 декабря, вопросы пассажира могут быть связаны с итоговой суммой, изменением стоимости из-за пробок, высоким спросом или правилами расчета.

«Сотрудники службы поддержки оперативно ответят на обращения, объяснят детали ценообразования и дадут советы, как можно сэкономить на следующих поездках», — говорится в сообщении.

В сервисе также отметили, что анализ отзывов позволит выяснить, в каких ситуациях цена поездки чаще не устраивает пассажиров, что в 2025 году ляжет в основу новых мер по сдерживанию цен.

В декабре, напомним, сервис «Яндекс Go» запустил виртуальную очередь для пассажиров такси. Пользователи онлайн-сервиса будут видеть, сколько человек перед ними уже ожидают подачу машины при повышенном спросе.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Такси Яндекс Go Яндекс.Gо Яндекс
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
VKuser15335355
1 час
Может их проще игнорить. Недавно яндекс просил за 1 км, до соседней улицы, 550 рублей, я послал их нафиг и прошёлся пешком.
Devis
49 минут
А смысл? Что, жадность уменьшат опять за счёт водителей? Они и так отстёгивают не мало в этот сервис.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Новости компаний
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00