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Происшествия Место действия — аквапарк. Ценитель детского порно из Всеволожска снова попался после выхода на свободу

Место действия — аквапарк. Ценитель детского порно из Всеволожска снова попался после выхода на свободу

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7 комментариев

Вернувшийся из мест заключения педофил Дмитрий Зименков, которого в 2017 году приговорили к 8 годам колонии, недолго пробыл на свободе. Как стало известно «Фонтанке» 20 декабря, сотрудники «детского» отдела уголовного розыска вновь задержали мужчину. Они еще не договорили.

Как оказалось, пока Зименков сидел, опера установили еще один эпизод его преступной деятельности. По версии следствия, в 2014 году тогда еще молодой человек в аквапарке Приморского района трогал за половые органы семилетнюю девочку, демонстрировал ей порно. К Зименкову нагрянули с обыском, в телефоне снова нашли неприличные ролики с детьми. Колония его не перевоспитала. Сейчас с фигурантом общаются следователи. Дело возбуждено по той же статье, что и в прошлый раз, — насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Напомним, в 2017 году, когда Зименкову оглашали приговор, оперативники были в шоке от назначенного наказания. 8 лет за три эпизода сексуального насилия — это ниже минимального срока. А искали его целых три года, и работа была проделана колоссальная. Ниточка протянулась аж из Австралии, 47news тогда писали об этом.

Началось все с того, что австралийский полицейский, работая у себя на родине, наткнулся в интернете на фото голой девочки из неизвестной ему Ленобласти. На фоне мужчина делал гадкие вещи. Коп переслал этот снимок своему коллеге из Петербурга, который также работал по линии сексуальных преступлений в отношении детей. Началась работа. В конце концов оперативникам удалось выйти на Зименкова. Как выяснилось, он присматривал за детьми своих знакомых. Все трое малолетних стали жертвами его извращенных фантазий. Отрицать свою вину педофил не стал.

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Комментарии
7
Local
22 минуты
Попадёт к тому же доброму судье и опять ниже нижнего предела... правосудия.
alefparent
32 минуты
Вот оно как оказывается, интернет помогает людям, несет добро, сокращает расстояния.
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