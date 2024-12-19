Президентское счастье и дуэль с Западом. О чем говорил Путин на прямой линии

Источник: kremlin.ru







Больше четырех часов говорил президент России с журналистами и отвечал на вопросы жителей страны. Как прошла прямая линия «Итоги года», пересказывает «Фонтанка».

Технологическая дуэль с Западом и переговоры о мире

Тема специальной военной операции в течение прямой линии оказалась одной из основных. Еще до начала диалога с президентом ведущие упомянули, что к отбору вопросов для прямой линии от граждан привлекли ветеранов СВО. Более того, с этого начал и сам Владимир Путин сразу после данных о состоянии экономики. Отвечая на вопрос ТАСС, стала ли ближе победа, он сообщил, что «ситуация меняется кардинально», а «бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами», и также показал боевое знамя, которое ему передали морпехи 155-й бригады.

Жительница Курской области спросила президента, когда она и ее соседи смогут вернуться домой. «Ребята воюют, прямо сейчас идет бой. Непонятно зачем — военного смысла не было никакого ни заходить Вооруженным силам Украины в Курскую область, ни держаться там, но это происходит. Мы точно их выбьем, но конкретной даты назвать не могу — есть планы, точно выбьют».

Также Путин высказался о западных экспертах, рассуждающих об «Орешнике», и предложил сомневающимся провести «технологический эксперимент» или «технологическую дуэль». Для этого, по словам президента, можно определить какой-то объект поражения в Киеве, куда Запад может стянуть все свои силы ПВО — а Россия нанесла бы удар.

Спецкор газеты «Коммерсант» спросил президента, как он сам изменился за три года «войны». Ведущие же уточнили, что вопрос касался «спецоперации». Впрочем, на нюансы глава Российского государства внимания не обратил и ответил: «Мы все меняемся, эти три года были серьезным испытанием и для меня. Мы сейчас шутим, а я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Есть еще одно обстоятельство — я стал совершенствовать имеющиеся у меня навыки в поисках ключевых вопросов и сосредоточить усилия на их решении».

Источник: kremlin.ru







Украинский конфликт вспомнили, и когда говорили про телефонных мошенников. Ведущий Дмитрий Кулько предложил Владимиру Путину сконцентрировать удары по энергетическим объектам Украины, ведь, заверил он, после этого количество звонков от мошенников падает, так как у них выключается свет. Впрочем, Владимир Путин заметил, что вопрос с телефонными мошенниками надо все-таки решать иначе — внутри страны. Например, ужесточить наказание за посредничество людей, на чьи карты выводят деньги обманутых, а также не выдавать моментальные кредиты более 50 тысяч рублей: до 200 тысяч рублей растянуть проверку на пару часов, от 200 тысяч — на несколько дней. Впрочем, сам он сравнил мошенников с Украины с деятелями гитлеровской Германии, которые печатали фунты, чтобы подбить экономику Великобритании.

Комментируя убийство генерала Ивана Кириллова (он погиб в результате взрыва бомбы возле подъезда жилого дома в Москве), Путин обвинил в теракте Украину: «Киевский режим неоднократно шел на такие преступления, от Запада ни разу не было осуждения подобным терактам».

Вопрос о готовности российского президента к компромиссам задал американский журналист. «Мы всегда говорили, что готовы к переговорам и компромиссам. Просто противная сторона отказалась. Ведь мы же достигли договоренности, по сути, в Стамбуле в конце 2022 года. И повторяю в сотый раз: украинская сторона парафировала этот документ, но потом отказалась. Понятно, почему. Приехал господин Джонсон и сказал, что нужно воевать до последнего украинца. Но они кончаются уже, эти украинцы. Но нужно, чтоб та сторона была готова», — ответил ему Путин.

Снова к теме переговоров вернулись с подачи участницы движения «Другая Украина». Как подчеркнул российский президент, идеологом движения является Виктор Медведчук (в прошлом — украинский политик, которого называют кумом Владимира Путина). Участницу движения интересовало, при каких условиях Россия готова начать переговоры. В ответ на ее вопрос Владимир Путин сообщил, что у России нет предварительных условий: «Мы готовы вести диалог на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле в 2022 году. И исходя из реалий на земле».

Источник: kremlin.ru







Пресс-конференция и прямая линия уже несколько лет проходят в совмещенном формате. Однако в этом году вопросов из регионов о конкретных проблемах было гораздо меньше. Даже петербургский депутат Александр Малькевич, пришедший как журналист ТВ3, где он ведет передачу, спросил Путина об эффективности работы фонда «Защитники Отечества». Петербург в итоге и вовсе прозвучал за четыре часа буквально несколько раз. Отвечая на вопрос журналиста из Красноярска, куда переехала компания «РусГидро», Путин заметил, что это общий тренд — например, в Петербург переезжает Верховный суд.

Журналисту «Аргументы недели», которого очень беспокоило затопление других материков, он сказал, что это, конечно, важный вопрос, в том числе и для Петербурга, где, впрочем, есть дамба, и заметил, что нужно волноваться о доме. На эту тему он даже рассказал анекдот: «Знаете же анекдот: за столом семья сидит, а маленький мальчик кроссворд разгадывает. Слово из трёх букв. Мама ему ложкой — бум! Он: это дом! Папа — маме ложкой бум! И говорит: о доме надо думать!»

Звонили в студию жители новых регионов. Например, пенсионер из Донецка жаловался, что ему никак не могут посчитать рабочий стаж, а он у него 45 лет. Президент ответил, что теперь это возможно через свидетельские показания соседей, а главе республики Денису Пушилину сообщил, что ему стоит не только общаться с делегацией из Африки, но и вспомнить про Дениса Николаевича с его пенсией. Жительницу Крыма интересовала нехватка лекарств для онкобольных — кризиса, по словам президента, нет, просто чиновники не соблюдают сроки при закупке препаратов. А в ответ на смс из Мариуполя о том, когда можно будет заехать в новые квартиры, президент сообщил, что «в известной степени там бум строительный», а в Мариуполь вернулось уже 300 тысяч человек.

Израиль, Сирия и немцы

Источник: kremlin.ru







Спрашивали Путина и про международную повестку. Например, журналист из Турции попросил президента прокомментировать «оккупацию Сирии Израилем». «Израиль — главный бенефициар ситуации в Сирии», — ответил Путин. Россия осуждает захват сирийских территорий, добавил он, но Израиль решает вопросы, связанные с безопасностью их страны — так же, как делает, например, Турция. Президент допустил возможный распад Сирии. По его словам, если речь пойдет о дезинтеграции Сирии, то вопрос будет решаться с участием местного населения в соответствии с уставом ООН и правом наций на самоопределение. Также он осудил действия Израиля в Газе — напомнил, что по решению ООН были созданы два государства, Палестина и Израиль. Но решить палестинский вопрос можно, лишь убрав его причины — ведь государства Палестина до сих пор нет.

Американский журналист попросил Путина помочь найти его коллегу, который пропал в Сирии 12 лет назад — письмо с просьбой поговорить с Асадом написала Путину мать корреспондента. «Я пока не виделся с президентом Асадом. Обязательно с ним поговорю. Но 12 лет назад человек пропал в Сирии… Там шли активные боевые действия. Знает ли Асад, что с ним произошло? Но я обещаю, что этот вопрос задам».

Не общался пока Путин и с Трампом — последний их контакт был четыре года назад. «Если будет встреча, нам будет о чем поговорить», — отметил российский президент. А на вопрос о том, с кем бы он хотел поговорить из ныне не живущих, добавил, что у него были хорошие контакты с канцлером Колем, а также с президентом Шираком (когда они встречались, то политик показывал энциклопедические знания и мог ответить на любой вопрос) и Сильвио Берлускони.

Что такое президентское счастье и как сберечь Россию

Источник: kremlin.ru







Суммарно Путин провел на пресс-конференции — прямой линии почти 4 часа. За это время вопросы ему дали задать не только журналистам, но и блогеру. Влад Бумага (Путин в ответ заинтересовался его 80 миллионами зрителей и настоящая ли фамилия) заговорил о замедлении YouTube. «Здесь вопрос больше на стороне YouTube, чем нашей. Компания Google создала сервис, который надо обслуживать. На Западе стали вводить ограничения, и Google сократил финансирование и создал определенные проблемы. YouTube и Google должны соблюдать наши законы».

Он добавил, что YouTube убирает с платформы российских артистов, а желающие послушать музыку или посмотреть видео про культуру могут вместо этого в выдаче получить пропагандистский ролик.

Помимо американского журналиста вопрос сумел задать еще и представитель Би-би-си.

— Ельцин, передавая вам власть, говорил «беречь Россию». Вы считаете, что уберегли ее? Учитывая потери, инфляцию, новых членов НАТО?

— Да, не просто уберег. Мы отошли от края пропасти. То, что было до этого, вело нас к потере суверенитета. А без него РФ существовать не может.

Путин добавил, что Ельцина на Западе хлопали по плечу, но, как только он попытался защитить Югославию и раскритиковал удары по Белграду, его начали преследовать, обзывать, что он такой «алкаш».