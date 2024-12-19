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Происшествия Боевые действия Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области

Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области

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9 комментариев

В среду, 18 декабря, Украина вновь нанесла удар с использованием ракет западного производства. Об этом 19 декабря сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, удар пришелся на «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были запущены шесть американских ракет ATACMS и четыре британские Storm Shadow.

В МО добавили, что российское ПВО сбило все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна ракета была отклонена от объекта атаки, в результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — заявили в Минобороны.

11 декабря стало известно об атаке западными ракетами по военному аэродрому в Таганроге. Было применено шесть ракет американского производства ATACMS.

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Комментарии
10
мы ещё не начинали!
11 минут
ПВО всё на Рублёвке
282694747
15 минут
И чего?
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