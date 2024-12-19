Минобороны РФ: ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области

В среду, 18 декабря, Украина вновь нанесла удар с использованием ракет западного производства. Об этом 19 декабря сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, удар пришелся на «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Были запущены шесть американских ракет ATACMS и четыре британские Storm Shadow.

В МО добавили, что российское ПВО сбило все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow. Одна ракета была отклонена от объекта атаки, в результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.

«Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа», — заявили в Минобороны.

11 декабря стало известно об атаке западными ракетами по военному аэродрому в Таганроге. Было применено шесть ракет американского производства ATACMS.