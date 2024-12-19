Путин заявил, что решение о начале СВО нужно было принимать раньше

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что принятое им в феврале 2022 года решение необходимо было принимать раньше. Он подчеркнул, что начало специальной военной операции на Украине было вынужденным, поскольку ситуацию невозможно было оставлять такой, как она была.

Путин сказал, что если бы было возможно посмотреть на ситуацию в те годы, зная, что происходит в настоящее время, то решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше. Он также отметил, что, зная об этом, нужно было бы «готовиться раньше к этим мероприятиям, в том числе и к СВО».

Путин указал, что крымские события были спонтанны и события 2022 года Россия начала безо всякой особой подготовки к ним. Он подчеркнул, что дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились. По его словам, Россию вынудили к этим действиям, и если бы была возможность заранее знать, что произойдет, то необходимо было бы проводить системную подготовку.