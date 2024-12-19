Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

2 м/c,

ю-в.

 742мм 93%
Подробнее
8 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Прямая линия с Путиным
Чем угощает Псков
Шуваловский лес под угрозой
Уголовные статьи для врачей
Тучков буян. А где парк?
Отели не могут поставить на учет гостей
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Итоги с Путиным Путин заявил, что решение о начале СВО нужно было принимать раньше

Путин заявил, что решение о начале СВО нужно было принимать раньше

2 873
22 комментария

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что принятое им в феврале 2022 года решение необходимо было принимать раньше. Он подчеркнул, что начало специальной военной операции на Украине было вынужденным, поскольку ситуацию невозможно было оставлять такой, как она была.

Путин сказал, что если бы было возможно посмотреть на ситуацию в те годы, зная, что происходит в настоящее время, то решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше. Он также отметил, что, зная об этом, нужно было бы «готовиться раньше к этим мероприятиям, в том числе и к СВО».

Путин указал, что крымские события были спонтанны и события 2022 года Россия начала безо всякой особой подготовки к ним. Он подчеркнул, что дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились. По его словам, Россию вынудили к этим действиям, и если бы была возможность заранее знать, что произойдет, то необходимо было бы проводить системную подготовку.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY22
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Snow*
1 час
таки нет никакого планирования и глобальные решения относительно национальной безопасности принимаются спонтанно. Никто ни к чему не готовится. Это свидетельство того что во во главе государства стоят мощные государственники и политики.
282905187
1 час
От скуки на все руки.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Новости компаний
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
Новости компаний
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
ТОП 5
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00
Досрочно сдан в эксплуатацию первый этап жилого комплекса Master Place
18 декабря, 17:55
Успеть до курантов: как купить квартиру в 2024 году
18 декабря, 17:45
Апарт-отель Ladozhsky AVENIR получил заключение о соответствии
18 декабря, 17:17
Введена в эксплуатацию вторая очередь жилого комплекса «Тайм Сквер»
18 декабря, 17:10