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Власть Итоги с Путиным Путин: миграционный вопрос в России является острым

Путин: миграционный вопрос в России является острым

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25 комментариев

Миграционный вопрос в России является острым, заявил 19 декабря президент страны Владимир Путин в ходе прямой линии в Москве. По его словам, для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда, а правоохранительные органы должны следить за тем, чтобы приезжие уважали местные традиции.

Глава государства отметил, что повышение производительности труда и внедрение новых технологий сделает неквалифицированных сотрудников ненужными. Путин полагает, что необходимо готовить трудовых мигрантов «вместе с нашими партнерами», работать над тем, чтобы в странах СНГ была сеть русских школ, знакомить мигрантов с русской культурой и законами.

Президент подчеркнул, что необходимо ужесточать законы и требования к мигрантам, чтобы те уважали нашу среду и людей, с которыми живут. За этим, продолжил глава государства, должны следить правоохранительные органы.

Нужно укреплять миграционную работу в рамках МВД и создавать отдельный центр или ведомство, считает Владимир Путин.

«У нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках Министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД», — сказал президент и добавил, что оно должно включать в себя экономический и правоохранительный компоненты.

5 апреля 2016 года Владимир Путин своим указом упразднил Федеральную миграционную службу. Ее функции и полномочия были переданы Главному управлению по вопросам миграции МВД.

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Комментарии
25
В_Ф
1 час
Неужели?? А мужики то и не знали. Вот хорошо что научил как правильно. Эх, нам бы такого президента лет двадцать назад, сейчас бы всё было уже прилично. Где же он всё это время пропадал?
ДЕД
1 час
Ой, а куды русские люди девалися?😯
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