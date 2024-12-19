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Происшествия Застрелил из ружья, а тело — в карьер. В Петербурге раскрыли старое убийство

Застрелил из ружья, а тело — в карьер. В Петербурге раскрыли старое убийство

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9 комментариев

В Петербурге раскрыто убийство, совершенное 12 лет назад. В мае 2012 года бесследно пропал житель Петергофа. И только сейчас правоохранительным органам удалось выяснить, куда он исчез. Подробности стали известны «Фонтанке» 19 декабря.

30 мая 2012 года из своего дома в Петергофе ушел 36-летний мужчина. Обратно он уже не вернулся, близкие забили тревогу. В ноябре СК возбудил уголовное дело об убийстве, но тело так и не нашли. Спустя долгие годы оперативники получили информацию о возможном убийце. Им оказался ныне 61-летний житель Петергофа.

Мужчину задержали. По версии следствия, 12 лет назад он выпивал со своим знакомым в гараже на Бабигонском шоссе. Напившись, они повздорили. Фигурант взял свое незарегистрированное охотничье ружье и выстрелил в собутыльника. От ран тот скончался на месте. Тело мужчина отвез к заброшенному карьеру в Низинском сельском поселении и сбросил его вниз.

В данный момент с процессуально задержанным фигурантом общаются следователи. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство, кражи и незаконное хранение оружия.

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Комментарии
9
В_Ф
1 час
Мне всегда было интересно как они "получают информацию" через 10-20 лет? И почему раньше не было возможности, желания и пр. получить её? Про доказательства даже и спрашивать неудобно:))
Поздравитель
1 час
Тело отвез курьеру)))
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