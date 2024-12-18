Зеленая трава показалась у дома на Космонавтов из-за дефектной трубы. Ремонт ограничит теплоснабжение ближайших зданий

Авария произошла на теплосети у дома 96 по проспекту Космонавтов. Вытекший кипяток растопил снег и обнажил зеленую траву на газоне. Опасное место оградили от потока автомобилей на проезжей части, заметил вечером 18 декабря читатель «Фонтанки».

Источник: читатель «Фонтанки» Михаил







«Машины медленно, но едут. Кипяток на газоне», — сообщил он.

В пресс-службе компании «Теплосеть», в зоне ответственности которой находится участок, «Фонтанке» рассказали, что дефект на трубопроводе по указанному адресу обнаружили при плановом объезде. «В рамках обследования выявлен ненадежный участок. Для предотвращения более серьезных технологических нарушений ремонтные бригады приступят к замене ненадежного участка», — сообщили там.

Работы будут проводить с 22:00 18 декабря до 18:00 19 декабря. На это время теплоснабжение близлежащих домов будет ограничено, горячая вода продолжит поступать по резервной схеме. Компания обещает своевременно оповестить жилищные организации о необходимости подключения жилых домов.

«Если в вашем доме отсутствует отопление или ГВС, рекомендуется обращаться непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, на балансе которой находится энергоисточник, от которого ГВС и отопление подается абонентам», — напоминают в организации. Сама «Теплосеть Санкт-Петербурга» занимается исключительно транспортировкой теплоносителя до границ балансовой принадлежности (ввода в дом).

Также там предостерегли от попыток пройти или проехать по затопленным улицам в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность — это опасно для жизни и здоровья.