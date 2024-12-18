Суд в Петербурге приговорил к 6 годам колонии участницу «Пацанок», инсценировавшую свою смерть

Диану Спряталась задержали в феврале этого года в апартаментах в Толубеевском проезде во время расфасовки 310 грамм растительного наркотика по 56 сверткам. По версии следствия, девушка была участницей преступной группы, которая распространяла запрещенные вещества через интернет-магазин в Telegram. Участница «Пацанок» получала от дилеров крупные партии наркотиков, расфасовывала их на более мелкие, а затем раскладывала свертки в «тайники-закладки».