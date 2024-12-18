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Общество Суд в Петербурге приговорил к 6 годам колонии участницу «Пацанок», инсценировавшую свою смерть

Суд в Петербурге приговорил к 6 годам колонии участницу «Пацанок», инсценировавшую свою смерть

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4 комментария

Выборгский районный суд Петербурга приговорил участницу шоу «Пацанок» Диану Спряталась (она же Диана Янголенко) к шести годам колонии общего режима. Девушку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает 18 декабря Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Диану Спряталась задержали в феврале этого года в апартаментах в Толубеевском проезде во время расфасовки 310 грамм растительного наркотика по 56 сверткам. По версии следствия, девушка была участницей преступной группы, которая распространяла запрещенные вещества через интернет-магазин в Telegram. Участница «Пацанок» получала от дилеров крупные партии наркотиков, расфасовывала их на более мелкие, а затем раскладывала свертки в «тайники-закладки».

«Производила фотофиксацию их местоположения для последующей отправки указанных фотографий неустановленному соучастнику для их размещения в интернет-магазине», — пояснили в пресс-службе судов.

В суде девушка свою вину признала и раскаялась.

Напомним, что за несколько месяцев до задержания Диана Спряталась инсценировала свои похороны. По ее словам, перфоманс был частью социального проекта о вреде наркотиков.

«Огромное наставление и рекомендация: цените, любите, делайте и не позволяйте такой ужасной и опасной вещи, как наркотики, поместить вас сюда [в могилу]», — сказала девушка на видео.

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ПО ТЕМЕ
Диана янголенко Пацанки Спряталась Сбыт наркотиков Колония
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Комментарии
4
Klaustrofobik
4 минуты
Лигалайз всё равно придёт в те страны которые захотят считать себя цивилизованными. Спирт много страшнее для граждан страны .
Гость
12 минут
Логично было - к смертной казни.
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