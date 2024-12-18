А судьи где? «Парковую» часть Тучкова буяна в итоге тоже застраивают

На восточной половине Тучкова буяна, которую предполагалось отдать под парк, вовсю идет строительство зданий. Угадать в них очертания обещанного сквера или фонтана сможет только обладатель безграничной фантазии — или такого же доверия к чиновникам.

Как-то это не похоже на парк

«Фонтанка» регулярно отслеживает, что происходит на территории Тучкова буяна, где после многолетней эпопеи все же, показалось, приземлили согласованный проект: ближе к Тучкову мосту — здания Верховного суда, ближе к Биржевому — сквер с фонтаном. Или, если кто-то еще помнит такое слово, — «арт-парк». Невооруженным глазом сейчас виден законченный каркас длинного Судебного департамента и объем Дворца танцев Бориса Эйфмана. Все это — там, где и планировалось, в западной части участка.

Однако десяток кранов, которые возвышаются по всей территории, наводят на мысль, что и в восточной, «парковой», части явно не чернозем укладывают. Подозрения подтвердились: там тоже полным ходом идет стройка.



Если смотреть на фото, то видно, что в западной части территории с севера на юг расположены: Дворец танцев, Судебный департамент и некая стройплощадка, где уже сооружен подземный этаж и идет строительство то ли какого-то общего стилобата, то ли нескольких объектов. За рабочую теорию можно принять, что это все же здание Верховного суда. И тогда как будто реализуется схема, которая была предложена после того, как с Тучкова буяна убрали жилье для судей. Вот она.

Источник: ООО «Герасимов и партнеры»







Но при этом совершенно непонятно, что строится в «зеленой» части территории. По фото видно, что это несколько корпусов, которые уже поднялись на пару этажей и выглядывают из-за забора. Этажность и общий вид намекают: это не парк, не фонтан и не подземная парковка.

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Как застраивали Ватный остров

Если не углубляться в уже почти забытые планы построить здесь жилой квартал «Набережная Европы», то до апреля 2019 года на Ватном острове строился по заказу Управделами президента Судебный квартал и Дворец танцев. Сюда из Москвы должен был переехать Верховный суд, земля была и остается в федеральной собственности.



Однако в 2019 году тогда еще врио губернатора Александр Беглов незадолго до своего избрания представил президенту проект будущего парка на Ватном острове, которому позднее подберут рабочее название «Тучков буян». На «старом» месте решили оставить только Дворец танцев Бориса Эйфмана, а все административные и жилые объекты построить в другом. Рассматривали локации на Смольной набережной — на месте «Парка на Неве», который ради этого в очередной раз лишили «зеленого статуса». Жилье — комплекс на 600 квартир — перенесли на Охту, по соседству с гостиницей «Охтинская», там пока идут раскопки.

Когда участников международного конкурса на концепцию парка в начале 2020 года позвали приглядеться к площадке, было видно, что здесь пока успели поработать только на уровне подземного паркинга. То есть, если вынести за скобки огромное свайное поле, все располагало к тому, что участок можно переориентировать с судебной тематики на рекреацию.

1 из 6 Источник: Ирина Корбат / «Фонтанка.ру»



Конкурс на концепцию благополучно провели больше 4 лет назад — победил проект «Студии 44». На пару лет наступила тишина: власти — и городские, и федеральные — не рассказывали о продвижении проекта, и у петербуржцев появились подозрения, что парк городу может и не достаться. Тем временем рядом со строящимся зданием Дворца танцев росло и соседнее здание — очень похожее на Судебный департамент. В начале 2022 года стало известно, что Судебный квартал, хоть и в урезанном, без жилья, варианте, остается-таки на Добролюбова. Это подтвердили и в Кремле, отрицая, впрочем, что от парка вообще отказались. В Смольном обещали, что все же найдут место для сквера в 4–5 гектаров (то есть вполовину всей площади участка, который целиком — под 10 га).

Источник: РГИС







Архитектурное бюро Евгения Герасимова, которое вело проект Судебного квартала изначально, откликалось на все эти колебания. В первичной схеме, с жильем, зеленая часть тоже была; после «переезда» домов на Охту — заметно выросла, сравните.

Источники: ООО «Герасимов и партнеры»

Однако с тех пор, как эти выкладки опубликовали, жителям ничего не оставалось, кроме как заглядывать поверх забора и гадать — что из этого в силе. Если прямо сейчас взять схему «без жилья на Тучковом буяне» и схематично нанести на нее неопознанную стройку, получится примерно такое.

Источник: «Фонтанка.ру»







Что написано, то и строим

На протяжении уже 5 лет титул объекта на паспорте стройплощадки на Добролюбова не меняется: там указан Судебный квартал вместе с жильем на 600 квартир для судей, которое — согласно публичным заявлениям — давно мигрировало на Большеохтинский. Это объясняли особенностями контракта — не волнуйтесь, просто название прежнее, наполнение другое. Но есть интересное наблюдение. В последнее время на площадке сменилась иллюстрация паспорта. Еще в сентябре там маячил понятный Дворец танцев: он был прописан на Тучковом буяне с самого начала и его место не оспаривалось ни в одном из вариантов.

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Но недавно иллюстрация сменилась: теперь там снова эскиз Судебного квартала в исполнении ООО «Герасимов и партнеры». И не просто эскиз, а его первый вариант — с жильем для судей.

Источник: «Фонтанка.ру»







Корреспондент дозвонился по телефону ответственного, указанному на плакате. Разговор вел от лица обеспокоенного жителя Петербурга, коим и является. Беседа с девушкой заслуживает того, чтобы с незначительными изъятиями процитировать ее.



— Я сейчас вижу, что краны — они уже вот на другую часть, ближе к Биржевому мосту перешли. А там же вроде парк хотели строить.



— Парк тоже будет, не переживайте.

— Так там краны стоят, прямо над забором уже здание. Это что такое, жилье все-таки будут строить?

— Все увидите.

— Да как увидите-то, я живу в Питере. Вы мне расскажите, что вы строите у меня в центре города-то.

— Я вам ничего не должна, и рассказывать тоже не должна.



— А для чего ваш телефон на плакате написан?

— Для контактов, кто собирается помочь строительству.



— Я собираюсь помочь строительству. Только расскажите мне, что надо строить.



— А вы кто, простите? Вы хотя бы представьтесь.



— Я живу в городе в этом, хочу знать, что у меня в центре города строят.

— Позвоните заказчику главному, он вам все расскажет… Вы сами все назвали: Дворец танцев, Верховный суд, Судебный департамент…

— А дальше? Девушка, ну что мы с вами играем-то непонятно во что? Ближе к Биржевому мосту строятся еще два здания.



— На паспорте объекта что написано?



— То же самое, что и всегда, — плюс жилье для судей.



— Что написано на паспорте объекта, то и строим.



— То есть включая жилье для судей?



— Что написано на паспорте объекта, то и строим.

Что строят на Тучковом буяне на самом деле

Дворец танцев строится по проекту архитектурного бюро SPEECH, сооснователем которого является Сергей Чобан.

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Судебную часть, как уже говорилось, в различных модификациях проектировало бюро Евгения Герасимова. Даже в его самом древнем варианте для зоны благоустройства оставалось 4 га. Одно из предложений предполагало оформление парка звезд российского балета, который мог бы стать продолжением Александровского парка.

В разговоре с «Фонтанкой» архитектор подтвердил, что его компания занималась перепроектированием в соответствии с предложением — передвинуть Верховный суд ближе к Тучкову мосту на место «уехавшего» жилья. С вопросом, что же тогда сейчас строят на проспекте Добролюбова в «парковой» части участка, собеседник попросил обратиться к Управлению делами президента. Он был не первым и не последним, только «Фонтанка» еще в октябре интересовалась судьбой парка, однако заказчик на запрос редакции не ответил.



Но в платежных документах контракта на перепроектирование, который за 273 млн заключили в конце 2021 года, есть другая компания — «ПРОЕКТСЕРВИС»-СПб ПТИ. «Фонтанка» созвонилась с его владельцем и директором Аркадием Свирским. «Я на этом месте проектирую с 2011 года. Мы 4 раза перепроектировали его. <…> То, о чем вы говорите, это было в каком-нибудь году, наверное, 2019-м. Была идея выделить первый этап: инженерно-технический блок, Судебный департамент, Дворец танцев. Посеять парк, ну такую арт-зону. А второй этап — Верховный суд», — рассказал он «Фонтанке».

О том, что творилось потом, он тоже поведал. «Дело в том, что когда решали сажать парк, к тому моменту уже были забиты 15 километров свай под жилье. И на этом месте, по новой истории, должен был встать Верховный суд. Мы занимались корректировкой проекта, который год назад закончили, в котором жилья не было. Вот мы сделали проект, прошли госэкспертизу, а потом было принято решение, что „давайте — возвращаемся к первоначальной истории“, — вспоминает он. — Я уже не знаю, что явилось побудительным основным мотивом. То ли что 15 километров свай придется, извините, закопать в землю. То ли что город не нашел место под жилье, потому что вот это самое жилье, которое должно было быть в этом квартале, под него должен был выделить участок город. А город это сделать не сумел».

К слову, два участка у гостиницы «Охтинская», согласно выпискам из Росреестра, все еще находятся в городской собственности. За прошедшее время там успели провести археологические раскопки, а также выдали градпланы участков. Но сами по себе они не предполагают реализацию проекта, а только содержат всю градостроительную информацию об участках.

«Это жилье сейчас строится [на Добролюбова], — подтвердил Свирский. — Там подъемный кран сейчас стоит. Более того, я не то что предполагаю, я на 100% знаю, потому что с нами вел переговоры подрядчик, которому заказано строительство и проектирование в одном флаконе вот этой всей истории, и хотел он нас привлечь к проектированию вот этих самых вещей (новой рабочей документации. — Прим. ред.), но мы отказались», — пояснил Свирский.



Исходя из этого, в очертаниях стройки прямо рядом с Судебным департаментом должны угадываться жилые корпуса, а в восточной части территории — Верховного суда.

Источник: ООО «Герасимов и партнеры»







Свирский добавил, что рабочую документацию к проекту будут переделывать, так как ее разрабатывали в 2017–2018 годах и она успела устареть: «За это время изменились нормы проектирования. Пожарные, санитарные, спецсвязь и т. д. Вся документация по инженерным сетям и системам должна проектироваться по новой».

Интересно, что сам контракт на перепроектирование, который якобы призван отселить жилье для судей с Тучкова буяна, все еще в стадии исполнения, хотя его должны были завершить пару лет назад: допсоглашениями сроки продлили до конца 2024-го. По ходу незначительно менялась цена, заказчик выставлял претензии, происходили странные телодвижения вроде бы с расторжением и тут же его отменой.

Но основные планировочные решения в техзадании не менялись. Первый этап на Добролюбова, 14, — здание Верховного суда, Судебного департамента, Дворца танцев Эйфмана, технического блока и подземной парковки. Второй на Большеохтинском проспекте — те самые 4 жилых дома, которые вроде как уехали туда с Ватного острова. Для тех, у кого есть сомнения в расположении корпусов, специально прописано: «Откорректировать размещение здания Верховного суда Российской Федерации с переносом его на место жилого комплекса, предусмотренного проектной документацией».

Строительство всего этого вместе недавно подорожало до 37 млрд, разрешение продлили до конца 2028-го. Внутри этого контракта генподрядчик — ФГУП РСУ Управделам президента — регулярно заключает субподрядные договоры. И буквально недавно, летом, когда уже поднялись в полный рост и департамент, и Дворец танцев, заключило очередной — аж на 14 млрд рублей. Техзадание в его договорах закрыто, можно разглядеть только, что речь как раз о строительстве в рамках первого этапа — комплекса на Добролюбова. 4 млрд предполагается освоить в 2024 году, остальное — в следующем. Еще один подряд с тем же титулом, но на 1,4 млрд, отдали в сентябре. До этого, в июне, за 400 млн нашли подрядчика на завершение подземной стоянки.