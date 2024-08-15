Разрешение на строительство комплекса зданий Верховного суда на проспекте Добролюбова продлили на
В предыдущей версии разрешение на строительство действовало до
Документ общий и для самого судебного квартала, в который входят здание Верховного суда и судебного департамента, и для Дворца танцев Бориса Эйфмана, и для жилого комплекса для судей. Он был выдан на один участок — площадью почти
Дворец танцев строится там же, на проспекте Добролюбова. Здание судебного департамента тоже обрело свои очертания. Предполагается, что непосредственно здание Верховного суда РФ разместится в этой же локации.
Дворец, подземный паркинг и инженерно-технический блок входят в первый этап строительства. Во второй этап входят судебный департамент, здание Верховного суда и жилой комплекс на
Однако известно, что жилье для судей будет построено в другом месте — на Свердловской набережной около гостиницы «Охтинская». В 2023 году на этой территории прошли обязательные археологические работы.
Предполагается, что на Добролюбова также должны разбить парк «Тучков буян». Его площадь вместо запланированных изначально
«Фонтанка» рассказывала, как движется «судебная» стройка в Петербурге. В июне стоимость работ подорожала до
Строительство судебного квартала на Добролюбова продлили на 4 года
Разрешение на строительство комплекса зданий Верховного суда на проспекте Добролюбова продлили на
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