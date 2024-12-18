«Всю дурь повыбивают». Артемий Лебедев призвал молодежь идти в Суворовское, чтобы стать человеком

Дизайнер Артемий Лебедев посоветовал молодым людям трудотерапию и учебу в Суворовском училище, чтобы стать человеком. Об этом он заявил в выпуске проекта «Ответошная».

Один из его юных зрителей пожаловался блогеру, что устал листать «ТикТок», играть в видеоигры и плохо питаться, на что получил совет — заняться трудотерапией. «Еще можно отправиться на учебу. Например, очень полезно пойти в Суворовское училище. Там из вас молодежную дурь повыбивают, и вы станете человеком», — заявил Артемий Лебедев.

Также блогер посоветовал 15-летнему зрителю устроиться курьером, чтобы разносить пиццу по району. «Тогда вам тоже будет не до „быстрого дофамина“, а у вас будут сложные углеводы, которые дают в жизни счастье», — заключил Лебедев.

Информацию о том, служил ли где сам Лебедев, в открытых источниках найти не удалось.