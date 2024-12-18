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Происшествия «Всю дурь повыбивают». Артемий Лебедев призвал молодежь идти в Суворовское, чтобы стать человеком

«Всю дурь повыбивают». Артемий Лебедев призвал молодежь идти в Суворовское, чтобы стать человеком

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57 комментариев

Дизайнер Артемий Лебедев посоветовал молодым людям трудотерапию и учебу в Суворовском училище, чтобы стать человеком. Об этом он заявил в выпуске проекта «Ответошная».

Один из его юных зрителей пожаловался блогеру, что устал листать «ТикТок», играть в видеоигры и плохо питаться, на что получил совет — заняться трудотерапией. «Еще можно отправиться на учебу. Например, очень полезно пойти в Суворовское училище. Там из вас молодежную дурь повыбивают, и вы станете человеком», — заявил Артемий Лебедев.

Также блогер посоветовал 15-летнему зрителю устроиться курьером, чтобы разносить пиццу по району. «Тогда вам тоже будет не до „быстрого дофамина“, а у вас будут сложные углеводы, которые дают в жизни счастье», — заключил Лебедев.

Информацию о том, служил ли где сам Лебедев, в открытых источниках найти не удалось.

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Комментарии
57
282304523
4 часа
Жаль Лебедев человеком не станет
В_Ф
4 часа
Его что лучший друг и хозяин Академик заразил? Что-то у них есть общее, например невыбитая дурь:))
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