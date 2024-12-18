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Строительство ГК «ПСК» вложит 17,8 млрд рублей в строительство проекта на Васильевском острове

ГК «ПСК» вложит 17,8 млрд рублей в строительство проекта на Васильевском острове

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ГК «ПСК» купила участок под жилое строительство площадью 2 га на пересечении Малого проспекта и 24 линии Васильевского острова. Как сообщили в компании, объем инвестиций в проект составит 17,8 млрд руб. Проектное финансирование предоставил Сбербанк.

Участок приобретен с действующим разрешением на строительство, выданным в 2014 году. В 2025 году здесь начнется строительство жилого комплекса бизнес-класса, изначальный проект которого будет существенно доработан — изменятся почти все параметры будущих зданий, включая архитектуру.

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