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Авто Бизнес Honda и Nissan ведут переговоры о слиянии, чтобы противостоять Tesla и электрокарам из Китая

Honda и Nissan ведут переговоры о слиянии, чтобы противостоять Tesla и электрокарам из Китая

1 979
11 комментариев

Японские автопроизводители Honda и Nissan ведут переговоры о слиянии, сообщает 18 декабря издание Nikkei Asia. Автогиганты намерены объединить усилия для более эффективной конкуренции с Tesla и китайскими производителями электромобилей.

Компании рассматривают сотрудничество в формате холдинга и вскоре планируют подписать меморандум о взаимопонимании, пишет издание, их доли в совместном предприятии и детали будут определены позже.

Стоимость холдинга составит 54 миллиарда долларов, годовой объем производства — 7,4 миллиона автомобилей, что сделает объединение третьей по объему продаж автомобильной компанией в мире после Toyota и Volkswagen, отмечает Reuters. Как выяснил CNN, в предварительных переговорах участвует и Mitsubishi.

В марте Honda и Nissan заявили о сотрудничестве в области электромобилей, а в августе объединили усилия в области аккумуляторных технологий, поскольку укреплять связи им выгодно на фоне трудностей, с которыми оба автогиганта столкнулись в этом году.

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Комментарии
11
Гость
6 часов
Противостоять они планируют, в первую очередь, Toyota. Кстати, а куда делся Renault? Вроде как концерн Renault-Nissan-Mitsubishi пока не ликвидирован...
Гость
6 часов
Это их не спасёт. На самом деле большинство потребителей смотрят на цену.
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