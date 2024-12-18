Загоревшийся лазурный потеснил троллейбусы на Ленинском проспекте. Повреждена контактная сеть

Источник: читатель «Фонтанки»







Пять маршрутов троллейбусов временно меняют трассу из-за автобусного пожара в Кировском районе Петербурга 18 декабря. На Ленинском проспекте ремонтируют контактную сеть.

Как сообщили «Фонтанке» в «Горэлектротрансе», контактная сеть на Ленинском проспекте у проспекта Народного Ополчения повреждена по независящим от ГЭТ обстоятельствам незадолго до десяти часов утра. Движение троллейбусов № 29, 35, 44, 45 отведено с 9:52 до окончания работ.

Маршруты № 29, 35, 44, 45 временно следуют до площади Конституции, № 44 — до Дачного проспекта. Троллейбусы № 32, 46 едут автономным ходом по своему маршруту.

Незадолго до десяти часов утра на Ленинском проспекте, 135, загорелся автобус № 226, который обслуживает «Домтрансавто». Огонь полностью охватил машину, его тушили силами двух расчётов. Представитель перевозчика уточнил, что на линию вывели резервный автобус.

Обновлено: В 12:03 движение восстановлено, уточнили в ГЭТ.