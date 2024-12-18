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Происшествия Лазурный автобус полностью сгорел в утренней пробке на Ленинском проспекте. Последствия на фото

Лазурный автобус полностью сгорел в утренней пробке на Ленинском проспекте. Последствия на фото

4 654
14 комментариев

Лазурный автобус полностью выгорел во время утреннего пожара в Кировском районе Петербурга 18 декабря. На месте сохраняется крупная пробка.

Источник:

Как сообщили в городском ГУ МЧС, автобус находился у дома 135 по Ленинскому проспекту, когда произошло возгорание. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 9:50, к месту происшествия были направлены 10 спасателей на двух спецмашинах.

К прибытию служб огонь полностью охватил автобус. Справиться с пламенем удалось к 10:06. Информация о возможных пострадавших не поступала. Судя по кадрам читателей, транспорт сильно оплавился.

«Фонтанка» узнала, что горел автобус № 226. «Водитель поступил по инструкции. Высадил пассажиров, убедился, что все находятся на безопасном расстоянии. Вызвал службы и приступил к тушению. Самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось. Причины будут выяснять. Пострадавших нет», — сообщил «Фонтанке» представитель перевозчика «Домтрансавто». На линию уже вывели резервный автобус.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», бордовый затор на Ленинском проспекте растянулся от пересечения с проспектом Народного Ополчения до улицы Зины Портновой. «Машины не пускают, через дворы отправляют», — написал один из пользователей.

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Комментарии
18
280896530
17 минут
За все это бирюзовое вредительство, кто-то из чиновников получил хорошие деньги. Они то на этой пиротехнике не ездят.
Гость
17 минут
Сериал ужасов "Лазурный автобус" продолжается, свежая серия "Сгорел на работе"
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