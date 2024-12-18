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Общество Мурашко: в России приостановился тренд на меньшее потребление алкоголя

Мурашко: в России приостановился тренд на меньшее потребление алкоголя

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42 комментария

На заседании правления Союза женщин РФ министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последние несколько лет в России сократилось потребление алкоголя, но такой тренд в настоящее время приостановился. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает «Интерфакс».

Как отметил Мурашко, в 2019 году показатель потребления чистого этанола составил девять литров на человека, а к 2023 году он снизился до 8,49. Тем не менее министр здравоохранения обратил внимание, что в последнее время процесс уменьшения потребления алкоголя приостановился.

По его мнению, необходимы дополнительные меры для дальнейшего сокращения потребления алкоголя в стране. Особенно важно разъяснить населению, что безопасной дозы спиртного не существует, уточнил министр.

Напомним, 12 декабря этого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в последние годы россияне стали меньше курить и пить. Речь шла о гражданах в возрасте 15 лет и старше. Глава Минздрава сказал, что потребление алкоголя за прошедшие 5 лет снизилось на 6,7 %.

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Комментарии
42
Cashmare
7 часов
представитель кодлы, положившей болт на безопасность населенияв принципе, будет ещё нам рассказывать про безопасные дозы алкоголя
В_Ф
7 часов
Учитывая что молодежь плотно подсадили на смеси, то да. Меньше пьют, больше дымят и глотают. Несомненный успех:))
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