Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-16°

ясная погода, без осадков

ощущается как -20

2 м/c,

с-з.

 758мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Отели не могут поставить на учет гостей
Чем угощает Псков
Студенты на чистке снега
Трагедия Анны Седоковой
Конюшенное ведомство вышло из суда
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Водители «греются» друг о друга на путях Большой Пороховской, парализовав движение трамваев

Водители «греются» друг о друга на путях Большой Пороховской, парализовав движение трамваев

1 794
4 комментария

Водители не смогли разъехаться друг с другом морозным утром 18 декабря в Красногвардейском районе Петербурга. Их сближение вынудило корректировать движение общественного транспорта.

Об аварии на Большой Пороховской улице, 34, «Фонтанке» сообщила читательница. Два легковых автомобиля столкнулись на путях, остановив движение трамваев в обе стороны. Судя по данным «Яндекс.Карт», проехать в сторону проспекта Металлистов непросто и автомобилям.

В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло в 9:45. Трамваи № 10 следуют в объезд.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Искусанный интеллект
22 минуты
Пострадавших нет, зачем стоять? Нужны штрафы за помеху движению ОТ.
Гость
32 минуты
снова шерсть на такси
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Новости компаний
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
ТОП 5
Новости компаний
Специалисты «Терминал-Ресурс» провели обучающий вебинар для агрегатора по продаже недвижимости
17 декабря, 18:00
Открыты продажи коммерческих помещений в ЖК «Любоград»
17 декабря, 17:40
Почта России отправила новогодние открытки прямо с церемонии премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»
17 декабря, 16:18
«БСПБ. Премиум» подводит итоги участия в культурной жизни города в 2024 году
17 декабря, 15:20
Социалка опережает и выигрывает
17 декабря, 15:15
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33