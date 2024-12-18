Водители «греются» друг о друга на путях Большой Пороховской, парализовав движение трамваев

Водители не смогли разъехаться друг с другом морозным утром 18 декабря в Красногвардейском районе Петербурга. Их сближение вынудило корректировать движение общественного транспорта.
Об аварии на Большой Пороховской улице, 34, «Фонтанке» сообщила читательница. Два легковых автомобиля столкнулись на путях, остановив движение трамваев в обе стороны. Судя по данным «Яндекс.Карт», проехать в сторону проспекта Металлистов непросто и автомобилям.
В «Горэлектротрансе» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло в 9:45. Трамваи № 10 следуют в объезд.