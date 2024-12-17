Подробности массового ДТП на ЗСД: всё началось с остановки, медики приехали не зря

Массовое ДТП на ЗСД в районе намыва на Васильевском острове 17 декабря оказалось серьёзным. По предварительной информации, пострадал один человек.
Причиной аварии, предположительно, стала остановка одной из машин, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы». В стоящее авто врезался едущий автомобиль, и пошла цепочка столкновений. Участниками стали пять транспортных средств.
По данным «Яндекс.Пробки», пробка на участке растянулась на 3,3 километра. О затруднении движения водителей предупредили на дорожных табло и в мобильном приложении. На месте работают сотрудники полиции.
В пресс-службе МСС отметили, что дорога обработана противогололедными материалами.
«Фонтанка» публиковала видео с места ДТП, снятое одним из водителей. Разбитые машины раскидало по дороге, сквозь пробку пробивались две кареты скорой помощи и спецтехника МЧС.
Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе, какой является и платный ЗСД. «Фонтанка» не раз писала, что на КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут.
В «Магистрали Северной столицы» также неоднократно подчеркивали, что остановка на магистрали не просто категорически запрещена правилами дорожного движения, но и смертельно опасна.
«За минуту может возникнуть ДТП, которое будет стоить жизни остановившемуся и, возможно, окружающим, для которых водитель создает опасность. У нас есть специально обученные люди, которые в случае нештатных ситуаций выезжают на место. Они знают, что такое поток на ЗСД, у них есть специальные транспортные средства с мигалками и сигналами, которые видно издалека. Их прикрывают диспетчеры, выводя специальные знаки, табло переменной информации, чтобы предупредить водителей. Если что-то произошло на ЗСД, то нужно звонить по номеру 04–05», — рассказал «Фонтанке» Андрей Цапу, начальник управления по связям с общественностью компании «Магистрали Северной столицы».
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