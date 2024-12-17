Подробности массового ДТП на ЗСД: всё началось с остановки, медики приехали не зря

Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе, какой является и платный ЗСД. «Фонтанка» не раз писала, что на КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут .

«За минуту может возникнуть ДТП, которое будет стоить жизни остановившемуся и, возможно, окружающим, для которых водитель создает опасность. У нас есть специально обученные люди, которые в случае нештатных ситуаций выезжают на место. Они знают, что такое поток на ЗСД, у них есть специальные транспортные средства с мигалками и сигналами, которые видно издалека. Их прикрывают диспетчеры, выводя специальные знаки, табло переменной информации, чтобы предупредить водителей. Если что-то произошло на ЗСД, то нужно звонить по номеру 04–05», — рассказал «Фонтанке» Андрей Цапу, начальник управления по связям с общественностью компании «Магистрали Северной столицы».