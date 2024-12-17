Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -14

1 м/c,

с-з.

 743мм 83%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Конюшенное ведомство вышло из суда
Чем угощает Псков
Сколько стоит убрать снег
Курсы ЖКХ для чайников
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Подробности массового ДТП на ЗСД: всё началось с остановки, медики приехали не зря

Подробности массового ДТП на ЗСД: всё началось с остановки, медики приехали не зря

12 404
8 комментариев

Массовое ДТП на ЗСД в районе намыва на Васильевском острове 17 декабря оказалось серьёзным. По предварительной информации, пострадал один человек.

Источник:

Причиной аварии, предположительно, стала остановка одной из машин, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы». В стоящее авто врезался едущий автомобиль, и пошла цепочка столкновений. Участниками стали пять транспортных средств.

По данным «Яндекс.Пробки», пробка на участке растянулась на 3,3 километра. О затруднении движения водителей предупредили на дорожных табло и в мобильном приложении. На месте работают сотрудники полиции.

В пресс-службе МСС отметили, что дорога обработана противогололедными материалами.

«Фонтанка» публиковала видео с места ДТП, снятое одним из водителей. Разбитые машины раскидало по дороге, сквозь пробку пробивались две кареты скорой помощи и спецтехника МЧС.

Наезд на стоящее транспортное средство — типичный сценарий ДТП на скоростной трассе, какой является и платный ЗСД. «Фонтанка» не раз писала, что на КАД в остановившуюся машину по статистике врезаются через 5–8 минут.

В «Магистрали Северной столицы» также неоднократно подчеркивали, что остановка на магистрали не просто категорически запрещена правилами дорожного движения, но и смертельно опасна.

«За минуту может возникнуть ДТП, которое будет стоить жизни остановившемуся и, возможно, окружающим, для которых водитель создает опасность. У нас есть специально обученные люди, которые в случае нештатных ситуаций выезжают на место. Они знают, что такое поток на ЗСД, у них есть специальные транспортные средства с мигалками и сигналами, которые видно издалека. Их прикрывают диспетчеры, выводя специальные знаки, табло переменной информации, чтобы предупредить водителей. Если что-то произошло на ЗСД, то нужно звонить по номеру 04–05», — рассказал «Фонтанке» Андрей Цапу, начальник управления по связям с общественностью компании «Магистрали Северной столицы».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
ДТП ДТП в Петербурге Массовое ДТП ДТП на ЗСД ЗСД Наезд на стоящий автомобиль
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Rostik37
1 час
У того который тормознул и остановился, моча в голову стукнула. Остальные скорость, дистанция... плюют... да ещё в такую погоду... Водятлы!!!
Гость
1 час
Время жизни остановившегося на скоростной трассе автомобиля 4-6 минут. Статистика упрямая вещь. Так что если остановились отходите куда подальше.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новости компаний
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
ТОП 5
Новости компаний
«Здравсити» удостоена двух наград на национальной премии «Бренд года в России – 2024»
17 декабря, 14:56
Новогодние «Прогулки»: зимние экскурсии, которые подарят сказку
17 декабря, 10:30
Радио JAZZ теперь звучит в Санкт-Петербурге
17 декабря, 10:00
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00