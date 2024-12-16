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Политика РФ запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине

РФ запросила заседание Совбеза ООН по поставкам западного оружия Украине

673
7 комментариев

Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине. По информации первого заместителя постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, запрос был удовлетворен и заседание состоится 20 декабря.

«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу 20 декабря», написал Полянский в телеграм-канале. Мероприятие состоится в в 23.00 по Москве (15.00 по НЙ).

Полянский также сообщил в понедельник, что «сегодня пройдет запрошенное западниками заседание по Украине. Мы выступаем третьими после докладчика». Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица анонсировал заседание Совета безопасности ООН на тему «Поддержание мира и безопасности Украины».

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Совбез ООН Заседание Поставки западного оружия Украина Россия
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Комментарии
7
Сила в Правде!!
18 минут
если бы не западное оружие и рф бы не было.
Гость
21 минута
Что за оружие?
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