Россия запросила заседание Совета безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине. По информации первого заместителя постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, запрос был удовлетворен и заседание состоится 20 декабря.

«Запрошенное нами заседание по поставкам западного оружия на Украину намечено на ближайшую пятницу 20 декабря», написал Полянский в телеграм-канале. Мероприятие состоится в в 23.00 по Москве (15.00 по НЙ).

Полянский также сообщил в понедельник, что «сегодня пройдет запрошенное западниками заседание по Украине. Мы выступаем третьими после докладчика». Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица анонсировал заседание Совета безопасности ООН на тему «Поддержание мира и безопасности Украины».