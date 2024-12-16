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Общество Иран приостановил новый закон «о хиджабе и целомудрии»

Иран приостановил новый закон «о хиджабе и целомудрии»

1 429
8 комментариев

Совет национальной безопасности Ирана приостановил реализацию нового закона «о хиджабе и целомудрии», который должен был вступить в силу в пятницу. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает BBC.

Президент Масуд Пезешкиан назвал инициативу «неоднозначной и нуждающейся в реформировании», дав понять о своем намерении пересмотреть предусмотренные в законопроекте меры.

Предлагаемый новый закон вводит более суровые наказания для женщин и девочек за демонстрацию волос, предплечий или голеней, а рецидивисты и те, кто насмехается над правилами, будут подвергаться более суровым штрафам и более длительным срокам тюремного заключения до 15 лет. Он также обяжет предприятия сообщать о любых нарушениях правил.

Законопроект подвергся резкой критике со стороны активистов-правозащитников. Строгие требования к одежде, предъявляемые к женщинам и девочкам, которые на протяжении десятилетий считались приоритетом национальной безопасности для правителей Исламской Республики Иран, ранее уже вызывали в стране протесты.

Пезешкиан во время президентской кампании открыто критиковал отношение к иранским женщинам в вопросе ношения хиджаба и пообещал не вмешиваться в их личную жизнь, и эта позиция нашла отклик у многих иранцев, особенно среди молодого поколения, разочарованного жестким контролем правительства.

В ноябре текущего года студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья и прошлась по кампусу в знак протеста против преследования за неправильное ношение хиджаба. После этого девушка была арестована.

Дебаты о хиджабе приобрели еще большую актуальность на прошлой неделе, когда популярная иранская певица Парасту Ахмади была арестована за трансляцию виртуального концерта без зрителей на YouTube, будучи не в хиджабе.

Концерт быстро стал вирусным, а арест Ахмади и ее коллег по группе вызвал широкую негативную реакцию. Столкнувшись с общественным возмущением, власти освободили их на следующий день.

На прошлой неделе более 300 иранских правозащитников, писателей и журналистов публично осудили новый закон о хиджабе, назвав его «незаконным и не имеющим юридической силы», и призвали Пезешкиана выполнить свои предвыборные обещания.

Несмотря на давление со стороны радикальных фракций, близких к верховному лидеру аятолле Али Хаменеи, многие молодые люди в Иране, похоже, не боятся противостоять ограничениям режима.

Сторонники Пезешкиан считают, что новый закон о хиджабе не сможет удержать молодых женщин от его нарушения и может даже ухудшить ситуацию.

Однако сторонники законопроекта оказали давление на президента, заставив его двигаться вперед, критикуя медлительность Совета национальной безопасности и требуя, чтобы он подписал закон, чтобы расчистить путь для его реализации.

Решение приостановить реализацию законопроекта свидетельствует о том, что правительство опасается, что это может спровоцировать новую волну массовых протестов, подобную той, что наблюдалась два года назад.

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ПО ТЕМЕ
Масуд Пезешкиан Иран Хиджаб Дресс-код Закон Протесты
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Комментарии
8
SwampWolf
39 минут
Хаменеи на том свете руководство уже с факелами ищет, а он всё небо коптит
Сила в Правде!!
55 минут
хаменеи что не хояет в ростов? хе-хе.
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