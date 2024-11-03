В Иране студентка разделась в знак протеста из-за преследования за неправильное ношение хиджаба

Студентка Исламского университета Азад в Тегеране разделась до нижнего белья и прошлась по кампусу в знак протеста против преследования за неправильное ношение хиджаба. Об этом рассказало издание Iran International.

Инцидент произошел в субботу и вскоре после него девушка была арестована, однако видео с протестной акцией попало в соцсети и стало вирусным. Появилась и другая видеозапись, на которой несколько мужчин заталкивают студентку в автомобиль и увозят.

Студенческое издание Amir Kabir Newsletter сообщило , что во время ареста девушку избили и ударили головой о дверь машины, на шинах которой осталась кровь. По версии издания, девушка разделась после притеснений за неправильное ношение хиджаба со стороны членов военизированного формирования «Басидж».

Официальный представитель университета подтвердил, что студентка арестована. Ее поступок назвали «непристойным» и уточнили, что вмешалась охрана кампуса и передала девушку правоохранительным органам.

Все женщины в Иране, в консервативной исламской стране, обязаны скрывать волосы под платком и носить свободную одежду. Сейчас в стране обсуждается законопроект, еще более ужесточающий правила ношения исламской одежды для женщин.

В 2022 году в Иране несколько месяцев продолжались массовые протесты, поводом для которых стала смерть 22-летней Махсы Амини, задержанной за «неправильное» ношение хиджаба. После этого власти ввели новые инструменты для преследования женщин, которые не носят хиджаб — включая «умные камеры».