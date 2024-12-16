Прокатчик «Волшебника Изумрудного города» просит кинотеатры не показывать «альтернативный контент» в новогодние праздники

Российские кинотеатры получили очередное пожелание от кинокомпании «Централ Партнершип» — крупнейшего кинопрокатчика и дистрибьютора контента в России — не показывать в период каникул «альтернативный контент». Сообщения об этом, опубликованные 16 декабря в профильных телеграм-каналах, подтвердил источник «Фонтанки», уточнив, что подобные пожелания поступают регулярно.

В сообщении компании говорится, что ее представители «будут очень благодарны», если на период с 1 по 15 января в кинотеатрах не будет альтернативного контента. «В противном случае благодарны мы, конечно же, не будем», — продолжает автор письма.

Перед новогодними каникулами-2024–2025 или в первые их дни в российских кинотеатрах выходит ряд семейных релизов и комедий: c 19 декабря зрителей ждут «Домовенок Кузя» (прокатчик — «Атмосфера кино»), «Елки 11» (НМГ «Кинопрокат») и «Братья» («Централ Партнершип»), с 26 декабря — «Иван Царевич и Серый Волк»-6 («Вольга»), а с 1 января — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» («Централ Партнершип») и «Финист. Первый богатырь» (НМГ «Кинопрокат»).

Из предстоящих крупных международных релизов: 9 января должен выйти на экраны «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы, уже получивший прокатное удостоверение.

В пресс-службе «Централ Партнершип» на вопрос «Фонтанки» не ответили.