Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

зап.

 735мм 89%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Сколько стоит убрать снег
Чем угощает Псков
Курсы ЖКХ для чайников
Кто кормит наших зверей
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Кино Прокатчик «Волшебника Изумрудного города» просит кинотеатры не показывать «альтернативный контент» в новогодние праздники

Прокатчик «Волшебника Изумрудного города» просит кинотеатры не показывать «альтернативный контент» в новогодние праздники

1 879
19 комментариев

Российские кинотеатры получили очередное пожелание от кинокомпании «Централ Партнершип» — крупнейшего кинопрокатчика и дистрибьютора контента в России — не показывать в период каникул «альтернативный контент». Сообщения об этом, опубликованные 16 декабря в профильных телеграм-каналах, подтвердил источник «Фонтанки», уточнив, что подобные пожелания поступают регулярно.

В сообщении компании говорится, что ее представители «будут очень благодарны», если на период с 1 по 15 января в кинотеатрах не будет альтернативного контента. «В противном случае благодарны мы, конечно же, не будем», — продолжает автор письма.

Перед новогодними каникулами-2024–2025 или в первые их дни в российских кинотеатрах выходит ряд семейных релизов и комедий: c 19 декабря зрителей ждут «Домовенок Кузя» (прокатчик — «Атмосфера кино»), «Елки 11» (НМГ «Кинопрокат») и «Братья» («Централ Партнершип»), с 26 декабря — «Иван Царевич и Серый Волк»-6 («Вольга»), а с 1 января — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» («Централ Партнершип») и «Финист. Первый богатырь» (НМГ «Кинопрокат»).

Из предстоящих крупных международных релизов: 9 января должен выйти на экраны «Мегалополис» Френсиса Форда Копполы, уже получивший прокатное удостоверение.

В пресс-службе «Централ Партнершип» на вопрос «Фонтанки» не ответили.

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Кинопрокат Кино Что посмотреть
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
"Альтарнативный контент" - это нормальное кино западное кино, а не всякие мындавёнки Пузи?
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
"Альтернативный контент" - это нормальное западное кино, а не всякие мындавёнки Пузи?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
ТОП 5
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35