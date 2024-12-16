В Мастерской Аникушина расскажут историю создания памятника Александру Пушкину на площади Искусств

«Пушкин был моей первой любовью», — признавался Михаил Аникушин. Памятник поэту у Русского музея стал его первой крупной работой и одновременно звёздным часом. Выставка «Аникушин/Пушкин. Один на один» в красках расскажет о создании памятника.

Источник: предоставлено организаторами







Сегодня может показаться, что памятник Александру Пушкину работы Михаила Аникушина стоял на площади Искусств всегда. Но, как напоминает Музей городской скульптуры, первый конкурс на памятник прошёл в 1937 году, а установили Пушкина только через двадцать лет.

Когда-то Аникушин — вчерашний студент — участвовал в конкурсе на равных с именитыми академиками и выиграл. Потом он переделывал работу, которую уже одобрили все комиссии. История о памятнике, которую обещает рассказать музей, полна неожиданных поворотов и трагичных переживаний, но всё же у неё счастливый финал.

За то время, что прошло с объявления конкурса до установки памятника, появились десятки моделей и проектов, их авторами были самые авторитетные скульпторы. Некоторые из проектов вы сможете увидеть на выставке. Ну а аникушинские модели помогут проследить, как развивалась мысль скульптора на протяжении тех лет, что он работал над памятником. Пушкин, напоминают в музее, стал «путёвкой в жизнь» для скульптора, в том числе благодаря этому проекту Аникушин получил в пользование собственную специально построенную мастерскую, в которой сегодня и находится музей.

Скульптор был искренне привязан к своему герою, образ Пушкина сопровождал его всю жизнь: на выставке вы найдёте и аникушинскую графику, и скульптурные изображения поэта, созданные в разные годы.