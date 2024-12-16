Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 733мм 94%
Подробнее
9 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Сколько стоит убрать снег
Чем угощает Псков
Курсы ЖКХ для чайников
Кто кормит наших зверей
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus В Мастерской Аникушина расскажут историю создания памятника Александру Пушкину на площади Искусств

В Мастерской Аникушина расскажут историю создания памятника Александру Пушкину на площади Искусств

397
1 комментарий

«Пушкин был моей первой любовью», — признавался Михаил Аникушин. Памятник поэту у Русского музея стал его первой крупной работой и одновременно звёздным часом. Выставка «Аникушин/Пушкин. Один на один» в красках расскажет о создании памятника.

Источник:

Сегодня может показаться, что памятник Александру Пушкину работы Михаила Аникушина стоял на площади Искусств всегда. Но, как напоминает Музей городской скульптуры, первый конкурс на памятник прошёл в 1937 году, а установили Пушкина только через двадцать лет.

Когда-то Аникушин — вчерашний студент — участвовал в конкурсе на равных с именитыми академиками и выиграл. Потом он переделывал работу, которую уже одобрили все комиссии. История о памятнике, которую обещает рассказать музей, полна неожиданных поворотов и трагичных переживаний, но всё же у неё счастливый финал.

За то время, что прошло с объявления конкурса до установки памятника, появились десятки моделей и проектов, их авторами были самые авторитетные скульпторы. Некоторые из проектов вы сможете увидеть на выставке. Ну а аникушинские модели помогут проследить, как развивалась мысль скульптора на протяжении тех лет, что он работал над памятником. Пушкин, напоминают в музее, стал «путёвкой в жизнь» для скульптора, в том числе благодаря этому проекту Аникушин получил в пользование собственную специально построенную мастерскую, в которой сегодня и находится музей.

Скульптор был искренне привязан к своему герою, образ Пушкина сопровождал его всю жизнь: на выставке вы найдёте и аникушинскую графику, и скульптурные изображения поэта, созданные в разные годы.

Выставка «Аникушин/Пушкин. Один на один» пройдёт в Мастерской М. К. Аникушина (филиал Музея городской скульптуры) с 20 декабря 2024 года по 16 ноября 2025-го. 0+

ПО ТЕМЕ
Краеведение
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
275640356
20 минут
Муму написал Тургенев, а памятник Пушкину.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
ТОП 5
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35