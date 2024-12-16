Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

3 м/c,

зап.

 735мм 89%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Сколько стоит убрать снег
Чем угощает Псков
Курсы ЖКХ для чайников
Кто кормит наших зверей
Промышленный Петербург
Платить лицом в метро
Вован и Лексус на "Фонтанке"
Дефицит на рынке жилья
Проезд дорожает
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Рогатых воронов Аида и Персефону познакомили с петербургским снегом

Рогатых воронов Аида и Персефону познакомили с петербургским снегом

783
1 комментарий
Источник:

В Петербург пришла настоящая зима, и обитатели Ленинградского зоопарка тоже с ней познакомились. Правда, в отличие от горожан, сделали это они в удобном и теплом вольере, а не на холодной заснеженной улице.

В вольер рогатых воронов Аида и Персефоны 16 декабря киперы принесли ком снега. Реакцией птиц зоопарк поделился в своих соцсетях. Любопытные вороны с большим интересом начали изучать новый предмет обстановки и выковыривать то, что затесалось в снежный ком.

«Рогатые вороны — очень деятельные и любопытные птицы. Киперы регулярно придумывают что-то новое, чтобы сделать день животных интереснее», — отметили в зоопарке. Пернатым дарят разные игрушки, оригинально подают пищу, а для обогащения среды используют различные природные ресурсы. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в зоопарке проходят показательные тренинги рогатых воронов.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Петербург Ленинградский зоопарк Ворон
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
SwampWolf
41 минута
Красавцы какие, пожалуй, не хуже обычных воронов, хоть и необычные :)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Новости компаний
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
Центр Алмазова — здесь передовые технологии сочетаются с высочайшим профессионализмом
16 декабря, 17:04
«Алмаз – Антей» примет участие в международной выставке вооружений во Вьетнаме
16 декабря, 16:27
Фестиваль «Площадь Искусств» открылся мировой премьерой и выступлением Дениса Мацуева
16 декабря, 15:00
«2025 за квадрат» – ГК «А101» подарит праздничную скидку* на жилье к 2025 году
16 декабря, 14:33
Агентство недвижимости «КВС» — победитель премии «Град Петра Awards»
16 декабря, 13:33
«ПСК Эксперт»: Как и когда позеленеют наши дома?
16 декабря, 13:10
Старт продаж нового дома в ЖК «Пейзажный квартал»
16 декабря, 10:55
«Группа ЛСР» дарит квартиру у моря
16 декабря, 10:38
Теплый пол вместо батарей: согревает и экономит
13 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» удваивает новогодние скидки
13 декабря, 17:50
Добрососедский центр от Setl Group стал победителем
13 декабря, 16:20
В Мурино завершилось строительство школы с амфитеатром и метеоплощадкой
13 декабря, 14:35