Рогатых воронов Аида и Персефону познакомили с петербургским снегом

Источник: Ленинградский зоопарк

В Петербург пришла настоящая зима, и обитатели Ленинградского зоопарка тоже с ней познакомились. Правда, в отличие от горожан, сделали это они в удобном и теплом вольере, а не на холодной заснеженной улице.

В вольер рогатых воронов Аида и Персефоны 16 декабря киперы принесли ком снега. Реакцией птиц зоопарк поделился в своих соцсетях. Любопытные вороны с большим интересом начали изучать новый предмет обстановки и выковыривать то, что затесалось в снежный ком.

«Рогатые вороны — очень деятельные и любопытные птицы. Киперы регулярно придумывают что-то новое, чтобы сделать день животных интереснее», — отметили в зоопарке. Пернатым дарят разные игрушки, оригинально подают пищу, а для обогащения среды используют различные природные ресурсы. По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в зоопарке проходят показательные тренинги рогатых воронов.