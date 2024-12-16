Путин поручил держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы

Важно держать в постоянной готовности нестратегические ядерные силы и продолжать практику учений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 16 декабря. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Он отметил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах страны составила 95 процентов. Штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона человек.

Глава государства также заявил, что численность американских военных в Европе превысила 100 тысяч человек.

В конце июля в России начался третий этап учений нестратегических ядерных сил. Его целью стало «поддержание готовности военнослужащих и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия РФ к выполнению боевых задач». Учения проводятся по решению президента страны, первый этап стартовал 21 мая, а второй — 11 июня.