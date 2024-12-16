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Власть Путин: Запад доводит Россию до красной черты

Путин: Запад доводит Россию до красной черты

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10 комментариев

Владимир Путин заявил, что западные страны доводят Россию до красной черты. В связи с этим Москва не может не реагировать. Слова президента РФ прозвучали в понедельник, 16 декабря, во время расширенного заседания Министерства обороны. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Одновременно под предлогом мифической российской угрозы пугают своё население тем, что мы собираемся на кого-то нападать. Ведь тактика очень простая: доводят нас до красной черты, через которую мы отступать уже не можем, начинаем отвечать, тут же пугают своё население — тогда ещё, в давние времена, советской, сейчас российской угрозой», — подчеркивает Путин.

По его словам, страны НАТО продолжают увеличивать военные расходы. Участники Североатлантического альянса формируют ударные группировки войск вблизи российских границ. «Так, численность американских военнослужащих в Европе уже превысила 100 000 человек», — добавляет Путин.

Ранее Владимир Путин во время пленарного заседания XXII съезда партии «Единая Россия» рассказал, где, по его убеждению, пролегает фронт противостояния между Россией и Западом. «Фронт сейчас проходит не только по линии соприкосновения. Глобальное, решающее противостояние затрагивает все сферы нашей жизни: культуру, мировоззрение, экономику, технологии», — отметил он.

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Комментарии
13
281150096
34 минуты
Президент прав, Запада уже не догнать. Будем гнаться за Северной Кореей.
ДЕД
12 минут
Его даже комментировать странно. У меня не настолько просветленное сознание...
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